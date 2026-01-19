Tribunal estudiará demanda contra el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que busca anular el nombramiento de Laura Sarabia Torres como embajadora de Colombia ante el Reino Unido, un cargo en el que fue designada mediante decreto presidencial a finales de septiembre de 2025.

La acción judicial cuestiona la legalidad del Decreto 1029, con el que el Gobierno oficializó su designación como jefa de la misión diplomática en Londres. Según el demandante, el acto administrativo habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para un puesto de esa jerarquía dentro del servicio exterior colombiano.

Entre los principales argumentos de la demanda está la presunta falta de dominio acreditado del idioma inglés, considerado esencial para ejercer la representación diplomática en Reino Unido, así como la ausencia de certificaciones que demuestren el manejo de una segunda lengua de uso diplomático.

A esto se suma, según el accionante, que Sarabia Torres no habría acreditado estudios de posgrado, uno de los requisitos previstos para el cargo.

En el escrito se sostiene que la naturaleza de la misión diplomática en Londres exige que el embajador pueda comunicarse y negociar directamente, sin intermediarios, con las autoridades del país anfitrión. En ese sentido, el demandante advierte que una designación sin el cumplimiento de estos requisitos vulneraría las normas que regulan el servicio exterior y los principios de idoneidad y buen funcionamiento de la función pública.

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requiere la fluidez en inglés, y su nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”, sostiene el demandante, según el documento revelado por Semana.

Con la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dará inicio al estudio de fondo del caso, un proceso que podría derivar en la eventual anulación del nombramiento, dependiendo de lo que determinen los magistrados tras analizar los argumentos y las pruebas presentadas.