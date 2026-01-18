Despidos en oficina clave de Minhacienda prenden alertas por fugas de conocimiento técnico

El Gobierno Nacional, en medio de su afán por cerrar su mandato, ha realizado movimientos críticos en las últimas semanas, entre ellos un ultimátum para contratar, a diestra y siniestra, antes de que empiece a regir plenamente la ley de garantías en distintos ministerios y entidades del Estado. Esto ocurre porque hay plazo hasta el 31 de enero para que las entidades estatales realicen nuevas contrataciones directas, restricción que se extenderá hasta la segunda vuelta presidencial.
