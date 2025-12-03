x

La ciudad que se convirtió en la más visitada de Colombia en 2025; no es Medellín ni Cartagena

Un informe del Ministerio de Comercio reveló que la capital encabezó la lista de destinos más visitados en el país, con un crecimiento extraordinario en reservas y un aumento sostenido en la llegada de viajeros nacionales e internacionales.

    Bogotá se consolidó en 2025 como la ciudad más visitada del país, impulsada por su oferta cultural y gastronómica. FOTO: Colprensa
El Colombiano
03 de diciembre de 2025
bookmark

El turismo en Colombia continúa en ascenso. Mejoras en la conectividad aérea, el interés por experiencias culturales y de naturaleza, y la diversidad de paisajes han impulsado que cada vez más viajeros —nacionales y extranjeros— recorran el país.

Conozca: Ya ordenaron cerrar los helipuertos de Guatapé: ¿siguen los de Medellín?

Prueba de ello es que, entre enero y agosto de 2025, más de 37 millones de pasajeros se movilizaron en vuelos regulares, un aumento del 2% frente al mismo periodo del año anterior, según datos de Migración Colombia. De estos, 20,9 millones viajaron dentro del país y 16,2 millones lo hicieron internacionalmente.

El Dorado, los grandes conciertos y la creciente oferta turística impulsaron la llegada de viajeros a Bogotá. FOTO: Colprensa.

Aunque destinos tradicionales como Medellín, Cali o Cartagena suelen figurar entre los favoritos, un reciente informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que Bogotá fue la ciudad más visitada de Colombia en 2025.

La capital registró un impresionante crecimiento del 6.116,5% en reservas, superando ampliamente a Medellín (92,1%) y Cartagena (86,9%).

¿Por qué Bogotá lideró el turismo en 2025?

Según la plataforma Airbnb, la capital se consolidó como un epicentro cultural y gastronómico de la región, atractiva tanto para viajes cortos como de media distancia. Visitantes provenientes de países como Argentina, Chile y Perú viajaron especialmente para disfrutar de su oferta artística, museos, gastronomía y vida nocturna.

Entérese: Remesas en octubre superan las exportaciones de manufacturas y suman más de US$10.000 millones en el año

Otro motor clave del crecimiento es el Aeropuerto Internacional El Dorado, catalogado por Skytrax como la terminal de mayor tráfico de América Latina. En 2024 movilizó 45,8 millones de pasajeros, y para 2025 se proyectan más de 12,5 millones de movimientos migratorios, con un incremento sostenido del 5%.

La capital lideró el turismo en Colombia con un crecimiento del 6.116% en reservas durante 2025. FOTO: Colprensa.

A esto se suma la realización de grandes conciertos y eventos, como Guns N’ Roses, Linkin Park, Dua Lipa, Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, que impulsaron la llegada de miles de visitantes. Sin embargo, el dinamismo turístico también elevó los costos: Bogotá se ubicó entre las ciudades más costosas del país, con un gasto promedio de 102 dólares por viaje

¿Quiénes viajan más a Bogotá?

Los datos de Airbnb indican que los colombianos entre 25 y 29 años fueron quienes más reservaron estadías para visitar la capital en 2025, concentrando más del 20% del total. En cuanto a los turistas internacionales, el grupo más viajero fue el de 30 a 39 años, quienes realizaron el mayor número de reservas durante el primer semestre del año.

