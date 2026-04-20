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¿Hubo riesgo en El Dorado? Lufthansa explica por qué su avión casi choca con uno de carga en Bogotá

Lufthansa confirmó un incidente de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras un desvío de pistas que acercó peligrosamente a dos grandes aeronaves.

  • Lufthansa confirmó incidente de seguridad en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. La aerolínea explicó maniobras de protección tras encuentro cercano con un avión de Qatar. FOTO: Tomada de redes.
    Lufthansa confirmó incidente de seguridad en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. La aerolínea explicó maniobras de protección tras encuentro cercano con un avión de Qatar. FOTO: Tomada de redes.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La noche del domingo 19 de abril, el espacio aéreo de la capital colombiana fue escenario de minutos de alta tensión. Un Boeing 787-9 de la aerolínea alemana Lufthansa y un Boeing 777 de Qatar Cargo estuvieron a punto de colisionar mientras se aproximaban para aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Tras la difusión de videos ciudadanos y datos de radar que evidenciaron la cercanía de las aeronaves, Lufthansa rompió el silencio y entregó su versión oficial de los hechos.

De acuerdo con el Grupo Lufthansa, el vuelo LH 542, que cubría la ruta Frankfurt-Bogotá, sufrió un “encuentro cercano” con el avión de carga qatarí. La compañía europea señaló que la responsabilidad de la separación reducida recayó en una instrucción imprevista desde la torre de control.

“Según Aerocivil, debido al cierre temporal de una pista, todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida”, detalló la aerolínea en su comunicado.

Lea más: Al borde de la tragedia: dos aviones estuvieron a punto de chocar en El Dorado

El relato de Lufthansa sobre el cierre de pista

Frente a la inminencia del tráfico cercano, los pilotos de Lufthansa ejecutaron una acción evasiva conocida en la aviación como go around o aproximación frustrada. Se trata de un ascenso rápido y abrupto para abortar el aterrizaje.

La aerolínea defendió el actuar de sus pilotos, calificándolo como un “procedimiento estándar y de precaución”, y aseguró que la situación se gestionó de forma profesional, priorizando en todo momento la protección de los pasajeros y la tripulación.

Asimismo, el vuelo LH542 logró tocar tierra de forma segura en su segundo intento, mientras que el avión de Qatar Cargo aterrizó sin inconvenientes en el primero.

El incidente no pasó desapercibido en tierra ni en las redes sociales. La plataforma de rastreo aéreo FlightRadar24 reportó que el avión de Lufthansa se encontraba a “tan solo unos cientos de pies” por encima del vuelo QR8174 de Qatar Cargo, que llegaba desde Río de Janeiro. Pilotos que analizaron la situación estimaron que la distancia entre ambos colosos del aire fue de menos de 200 metros.

Además: Fuerte neblina en El Dorado provoca 12 cancelaciones de vuelos, principalmente a Medellín: aquí los detalles

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