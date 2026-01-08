“La injusticia no va a ser eterna”: María Corina Machado calificó de “restitución moral” la libertad de los presos políticos

La líder opositora venezolana María Corina Machado, calificó este jueves 8 de enero las excarcelaciones de presos políticos en su país como un “acto de restitución moral” y aseguró que la “injusticia no va a ser eterna”. Le puede interesar: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa: la historia de los primeros presos políticos liberados en Venezuela por exigencia de EE. UU. Las autoridades venezolanas anunciaron más temprano un “número importante” de liberaciones, en medio presiones de Estados Unidos tras derrocar al presidente Nicolás Maduro. “Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, dijo la premio Nobel de la Paz en un audio difundido por sus redes sociales.

La líder opositora venezolana María Corina Machado. FOTO: Getty

Y agregó, “reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano”.

El reconocimiento a la resistencia de las familias: “nada devuelve los años robados”

La líder de la oposición centró gran parte de su intervención en el papel de los familiares, quienes han enfrentado la incertidumbre del sistema penitenciario. Machado reconoció que estas personas “han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente”, aludiendo a los años de espera y silencio mientras la estructura del país se debilitaba.

En un mensaje directo a los allegados de los detenidos, exaltó su postura durante el tiempo de reclusión. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”, destacó. Para Machado, este anuncio representa el reconocimiento de “la injusticia y heridas abiertas” que permanecen tanto en las víctimas directas como en su entorno cercano. Destacó el impacto irreversible de la prisión política al declarar que “nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables”.