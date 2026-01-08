Ya empezó la liberación de los presos políticos en Venezuela, ¿cuántos faltan?

El anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela conmocionó al mundo. En redes sociales se vieron mensajes llenos de emoción ante lo que muchos interpretaron como el inicio del fin de años de detenciones ilegales.
La noticia fue entregada por el propio Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano, quien aseguró que se trataba de una decisión autónoma del régimen, orientada a garantizar la paz en el territorio. Pero realmente fue una de las condiciones exigidas por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Sin duda, se trata de un paso determinante en la llamada “transición” que impulsa Estados Unidos tras la captura del dictador Nicolás Maduro.
Aunque no hay precisión del número de liberados hasta el cierre de esta edición, trascendió que entre el grupo hay figuras cuya detención se convirtió durante años en símbolo de persecución.
Muchos de ellos acumulaban largos periodos de reclusión, procesos judiciales cuestionados y denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos, por lo que su salida de prisión tiene una carga política con dimensión histórica dentro del actual escenario de transición.
Esta es la historia de algunos de los liberados, quienes fueron encarcelados por el simple hecho de pensar distinto al régimen chavista; varios de ellos, tienen problemas de salud y fueron alejados de sus familiares que están en el exilio.