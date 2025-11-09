Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín le exigen a Petro bajarse la nube de la Gran Colombia y defender a los ciudadanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en un mensaje en X que los pueblos de las naciones libertadas por Simón Bolívar creen una Confederanción similar a la Unión Europea. En otras palabras, propuso resucitar la Gran Colombia. Esta propuesta no cayó bien entre algunos mandatarios colombianos. En este caso la razón no fue histórica sino pragmática. Sus opositores le recordaron a Petro que debería dedicarse a solucionar los problemas inmediatos de los colombiano y no pensar en proyectos hiperbólicos.

Uno de los primeros en señalar este asunto fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que escribió en X: “En vez de andar pensando en cosas que no van a pasar, debería concentrarse en garantizarle a todos los Colombianos, que el crimen no se tome a nuestro país debido a su complacencia. Ayer Tunja fue objeto del terrorismo. Soldados heridos y por allá ni se asomó”.

En la misma línea se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Le propongo que cambie de bando y ejerza como comandante en jefe de las FFMM y de Policía. Que defienda a los ciudadanos y pare de contemporizar y contemplar a sus aliados de la paz total: bandidos de distinta pelambre que han crecido y se han fortalecido en su gobierno”.