¿El efecto Bad Bunny? Duolingo aumentó 35% sus estudiantes de español tras el show en el Super Bowl

El espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX 2026, celebrado este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium Santa Clara, en el Estado de California, Estados Unidos, ha trascendido las métricas tradicionales de la industria del entretenimiento.
Le puede interesar: California se rindió al fenómeno del Conejo Malo en el Super Bowl: decretaron el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”
Más allá de los niveles de audiencia o el flujo de reproducciones de sus canciones en las diferentes plataformas digitales, el impacto del artista puertorriqueño en este evento se trasladó directamente al aprendizaje de idiomas.