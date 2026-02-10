¿El efecto Bad Bunny? Duolingo aumentó 35% sus estudiantes de español tras el show en el Super Bowl

El espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX 2026, celebrado este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium Santa Clara, en el Estado de California, Estados Unidos, ha trascendido las métricas tradicionales de la industria del entretenimiento. Le puede interesar: California se rindió al fenómeno del Conejo Malo en el Super Bowl: decretaron el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” Más allá de los niveles de audiencia o el flujo de reproducciones de sus canciones en las diferentes plataformas digitales, el impacto del artista puertorriqueño en este evento se trasladó directamente al aprendizaje de idiomas.

Bad Bunny cantó los mejores temas de su último álbum. FOTO: Getty

Duolingo, la plataforma de enseñanza de lenguas, siendo una de las más famosas en el mercado, reportó un incremento del 35 % en el número de usuarios o estudiantes que iniciaron cursos de español inmediatamente después de la presentación. La compañía hizo públicos estos datos a través de su cuenta oficial en X, donde compartió un gráfico que describe el comportamiento de los usuarios antes, durante y después del evento deportivo, del que fueron testigos en todo el mundo. “Duolingo registró un aumento del 35 % en estudiantes de español anoche. ¿Así se siente una aventura de una noche?”, escribieron desde Duolingo después del Super Bowl.

El pico de actividad en la plataforma

Las estadísticas revelaron que, si bien la actividad en la aplicación experimentó un ligero descenso durante el inicio del partido, “el interés por el idioma se disparó de forma masiva una vez concluyó el segmento musical”. El show funcionó como un “catalizador o plataforma” para que miles de espectadores en todo el mundo se acercaran a la lengua y cultura de Latinoamérica en el contexto del evento más visto del año en Estados Unidos. Durante los 13 minutos que duró su intervención, el artista mantuvo una narrativa casi íntegramente en su lengua materna con sus canciones. Bad Bunny interpretó sus éxitos y se dirigió a la audiencia global utilizando únicamente unas pocas palabras en inglés.

La identidad y lengua latina en el escenario

El resto de su tiempo en escena en el estadio de California, Bad Bunny lo dedicó a exaltar a Puerto Rico, al Caribe y a la cultura e identidad latinoamericana. Al convertir el español en el protagonista absoluto del escenario más relevante del entretenimiento norteamericano, el mensaje generó una reacción inmediata en la audiencia global. Los datos presentados por Duolingo —una empresa creada por el guatemalteco Luis von Ahn junto a Severin Hacker, pero de origen estadounidense— confirmaron que la presencia del artista no fue solo un fenómeno musical, sino un motor de acercamiento cultural.

Bad Bunny representó a la comunidad latina en su presentación. FOTO: Getty