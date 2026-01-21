La estrategia con recompensas con la que Cali busca frenar el flujo de armas ilegales

En medio de un inicio de año marcado por un repunte preocupante de homicidios, la Alcaldía de Cali puso en marcha una estrategia poco común para contener la violencia armada en la ciudad: ofrecer recompensas económicas a quienes suministren información que permita ubicar los puntos donde se venden o se alquilan armas de fuego utilizadas por estructuras criminales.
La medida fue anunciada por el alcalde Alejandro Eder tras el primer consejo de seguridad ampliado de 2026, un encuentro en el que participaron autoridades civiles, fuerza pública y organismos de inteligencia para evaluar la situación de orden público y ajustar las acciones de respuesta.
Según explicó el mandatario, los primeros días del año fueron especialmente críticos. “Arrancamos el 2026 con unos días muy difíciles, con los homicidios disparados en la primera semana”, reconoció. Sin embargo, aseguró que, tras la implementación de operativos focalizados, la tendencia comenzó a revertirse. “Ya hemos logrado controlarlos y venimos disminuyendo esa tasa de homicidios frente a lo que se registró en 2025”, afirmó.