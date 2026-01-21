La estrategia con recompensas con la que Cali busca frenar el flujo de armas ilegales

En medio de un inicio de año marcado por un repunte preocupante de homicidios, la Alcaldía de Cali puso en marcha una estrategia poco común para contener la violencia armada en la ciudad: ofrecer recompensas económicas a quienes suministren información que permita ubicar los puntos donde se venden o se alquilan armas de fuego utilizadas por estructuras criminales. La medida fue anunciada por el alcalde Alejandro Eder tras el primer consejo de seguridad ampliado de 2026, un encuentro en el que participaron autoridades civiles, fuerza pública y organismos de inteligencia para evaluar la situación de orden público y ajustar las acciones de respuesta. Le puede interesar: Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia Según explicó el mandatario, los primeros días del año fueron especialmente críticos. “Arrancamos el 2026 con unos días muy difíciles, con los homicidios disparados en la primera semana”, reconoció. Sin embargo, aseguró que, tras la implementación de operativos focalizados, la tendencia comenzó a revertirse. “Ya hemos logrado controlarlos y venimos disminuyendo esa tasa de homicidios frente a lo que se registró en 2025”, afirmó.

El problema de las armas de fuego en Cali no es menor. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, durante 2025 las autoridades lograron incautar 1.327 armas ilegales que circulaban en la ciudad, un número que refleja la magnitud del mercado clandestino que alimenta la violencia urbana. En ese mismo periodo, 1.038 personas fueron capturadas por el delito de porte ilegal de armas, lo que evidencia que, pese a los operativos, el acceso a este tipo de armamento sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad en la capital del Valle del Cauca. Lea aquí: Derrota judicial para Petro: en firme fallo que le ordena ofrecer disculpas al exgerente de Coosalud El eje central de la nueva estrategia es atacar la disponibilidad de armas ilegales en las calles. Para ello, la administración municipal ofrece recompensas de hasta 20 millones de pesos a quienes entreguen información que conduzca a la identificación de casas, bodegas o redes dedicadas a la venta y alquiler de armas a delincuentes. La Alcaldía considera que este mercado clandestino es uno de los principales combustibles de la violencia urbana. “Estamos comprometidos con la seguridad de los caleños, pero esto no es solo tarea de la Alcaldía o de la Policía. La seguridad la debemos construir entre todos”, señaló Eder, al insistir en que la colaboración ciudadana será clave para el éxito de la estrategia. El programa de recompensas no se limita únicamente al tráfico de armas. El alcalde recordó que también hay incentivos económicos para quienes aporten información que permita prevenir atentados o ataques terroristas.

Justamente, la capital del Valle del Cauca ha sido escenario de recientes atentados de grupos armados ilegales, principalmente las disidencias. Estos hechos han encendido las alertas de las autoridades y elevado la presión sobre las estrategias de seguridad. La alerta radica en la capacidad de grupos criminales para acceder a armamento y ejecutar acciones violentas que ponen en riesgo a la población civil.