Las implicaciones de la suspensión de la Procuraduría al general Huertas y Mejía de la DNI por escándalo de “Calarcá”

Mientras le siguen saliendo ramas al escándalo que sacude al Gobierno sobre los supuestos vínculos entre Ejército, DNI y las disidencias de alias ‘Calarcá’, la Procuraduría es la única entidad que ha tomado decisiones de fondo, por ahora. Aunque el Ministerio de Defensa insistió en mantener en su cargo al general Miguel Huertas y en la DNI no ha habido pronunciamiento sobre Wilmer Mejía, el Ministerio Público abrió este jueves investigación formal contra ambos y ordenó su suspensión por tres meses.
“Su permanencia en cargos donde mantienen el acceso a dicha información les puede permitir reiterar o continuar cometiendo las conductas que ahora se reprochan”, se lee en la decisión.
La Procuraduría indaga si Huertas y Mejía habrían entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a grupos armados ilegales.
Ese flujo de datos, según los informes, habría permitido que los insurgentes burlaran controles, evitaran emboscadas y se desplazaran con libertad en momentos en que se desarrollaban operaciones contra ellos.
“Las conductas podrían eventualmente adecuarse a las faltas disciplinarias, previstas en los artículos 62.3 y 65, referidas a ‘fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados organizados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos’ y a la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, respectivamente”, se lee en el auto de apertura de investigación formal.
Otro elemento grave, es la supuesta entrega de códigos de frecuencias radiales utilizados por la Fuerza Pública, información que tendría un alto impacto operativo si llegara a manos de grupos armados. A esto se suma el señalamiento de que algunos de los investigados habrían orientado a integrantes de las disidencias para constituir empresas de seguridad privada.
El propósito de esa asesoría sería permitirles acceder de manera legal al porte de armas, en un escenario en el que aún se discutía una eventual continuación o cierre de diálogos entre el Gobierno y esa disidencia.