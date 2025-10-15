x

Alejandro Char reconoció voluntariamente a su hijo de 33 años: la historia detrás del caso de paternidad y el fallo judicial

El alcalde de Barranquilla indicó a través de un comunicado que conoció la existencia de su hijo casi 30 años después, y que este estaba registrado con el apellido de otra persona.

  • El acalde de Barranquilla, Alejandro Char, reconoció y aceptó la paternidad sobre Steven Char Ramos. FOTOS: Colprensa- redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

15 de octubre de 2025
bookmark

Un proceso de impugnación rodea al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, quien por decisión del Tribunal de Bogotá, figura como padre de Steven Castellanos Ramos, un joven de 33 años que en abril de 2024 presentó una acción judicial para ser reconocido y registrado con el nombre Steven Char Ramos.

Los antecedentes de este proceso se remontan a la década de 1990, cuando el alcalde sostuvo una relación sentimental con Diana Magali Ramos Saavedra, quien en ese entonces trabajaba en una inmobiliaria de la familia Char.

En contexto: Tribunal confirma la paternidad del alcalde Alejandro Char sobre hijo no reconocido

De acuerdo con el fallo, en ese tiempo Char Chaljub solía trasladar a Diana Magali hasta la Universidad La Gran Colombia, donde ella cursaba Ingeniería Civil. A partir de entonces, ambos comenzaron a compartir tiempo en las viviendas de cada uno, principalmente en el apartamento de Char Chaljub.

A finales de 1991, Alejandro Char salió del país tras informarle a Ramos Saavedra que regresaría a Bogotá en el primer trimestre de 1992, con la intención de entablar una conversación con ella, quien para ese entonces ya se encontraba embarazada.

Entérese: La diplomacia de los alcaldes: así fueron las gestiones que moderaron la descertificación de EE. UU. contra Colombia

El documento indica que el 17 de junio de 1992 nació, en Bogotá, Steven Castellanos Ramos; sin embargo, fue registrado con el apellido de un hombre identificado como Jorge Eliécer Castellanos Moreno, a quien Ramos Saavedra posteriormente le habría explicado a Steven que no era su padre biológico.

Según las alegaciones presentadas durante el proceso, Char Chaljub se negó en dos ocasiones a practicarse la prueba de ADN ordenada por el juzgado —en diciembre de 2024 y junio de 2025.

Aceptación y reconocimiento Steven Char Ramos como hijo de Alejandro Char Chaljub

No obstante, el alcalde de Barranquilla manifestó a través de un comunicado que desde hace algunos meses solicitó el reconocimiento de la paternidad de Steven Castellanos Ramos sin necesidad de someterse a una prueba de ADN.

Del mismo modo, el abogado Iván Cancino aseguró que Char supo de la existencia de su hijo casi 30 años después y que le informó al juez que no era necesario realizar la prueba de ADN, pues reconocía a Steven como su hijo.

En el documento, Alejandro Char Chaljub afirmó que, tras cumplir con los trámites pertinentes y los requerimientos de la ley, procederá de conformidad con lo que ordene dicha autoridad en el reconocimiento filial de Steven Char Ramos.

“Solicité el reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento expresé mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, expresó el mandatario.

Siga leyendo: “El poder para qué”: La historia de los contratos y los puestos que Nicolás Petro buscó en el Gobierno

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Steven Castellanos Ramos?
Es el hijo biológico reconocido judicialmente del alcalde Alejandro Char y Diana Ramos, quien inició la demanda para obtener su identidad real.
¿Qué consecuencias legales tiene la decisión para Char?
La sentencia no implica sanciones penales, pero sí el reconocimiento legal y la obligación de actualizar los documentos de filiación.
¿Cuándo se conoció el fallo del Tribunal?
El Tribunal de Bogotá confirmó la paternidad en octubre de 2025, luego de revisar el fallo del Juzgado Primero de Familia.
