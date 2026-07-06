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Gobierno Petro nombró a Alfredo Acosta como liquidador del Ministerio de la Igualdad

Quien fue el último jefe de la cartera quedó al frente del cierre definitivo de este ministerio, que dejó de operar el 20 de junio.

  • Acosta fue el último ministro de la entidad antes de que fuera liquidada. Foto: Colprensa
    Acosta fue el último ministro de la entidad antes de que fuera liquidada. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con la cartera ya sin funcionamiento desde el 20 de junio, el Gobierno saliente definió que sea Alfredo Acosta Zapata —quien ocupó la silla ministerial hasta ese momento— la persona encargada de conducir el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

Según el decreto que formaliza el proceso, el liquidador no podrá vincular nuevos servidores públicos a la planta, ni celebrar pactos o convenciones colectivas, y solo podrá contratar personas naturales o jurídicas especializadas cuando las necesidades del proceso lo ameriten.

Detrás del cierre está una orden de la Corte Constitucional. El alto tribunal había tumbado la Ley 2281 de 2023, norma que le dio origen al ministerio, por no contar con el respaldo fiscal exigido por Hacienda.

Sin embargo, le dio un plazo al Congreso —hasta el 20 de junio de 2026— para tramitar una ley que corrigiera esas fallas y permitiera que la cartera siguiera operando. El plazo se venció sin que el Legislativo sacara adelante la iniciativa, lo que dejó como único camino la liquidación.

El golpe más directo recae sobre cerca de 600 empleados de la entidad. Aunque ya han protestado por el proceso de liquidación, todavía no tienen certeza sobre qué pasará tras el cierre del ministerio.

¿Qué dice el decreto?

Con la expedición del decreto que designa al liquidador, el Gobierno avanzó formalmente en el cierre del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En los considerandos del documento, el Ejecutivo recordó que el Decreto 626 de 2026 ordenó la desaparición de la cartera y que, desde su entrada en vigor, la entidad dejó de operar como ministerio.

El decreto que lo liquidó también establece que ”será de libre designación y remoción del Presidente de la República” y que ejercerá el cargo bajo el mismo régimen de requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previsto para el representante legal de la entidad en liquidación.

Es por ello que en esta última notificación se establece: “Desígnese al señor ALFREDO ACOSTA ZAPATA (...) como liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación”.

Asimismo, en su momento se precisó que ”los recursos para la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad serán sufragados en la vigencia 2026” con los saldos disponibles del presupuesto de la entidad y que, para 2027, esos recursos se apropiarán en el Presupuesto General de la Nación mientras culmina el proceso y se garantiza la conservación del archivo institucional.

Roces con el equipo de empalme

El cierre no ha estado exento de polémica en medio de la transición hacia el gobierno de Abelardo De la Espriella. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, advirtió que el Minigualdad estaría trasladando funcionarios de su planta hacia otras entidades estatales, algo que calificó como “absolutamente inaceptable”.

En la misma línea, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo ha hablado de hallazgos que reflejan una “profunda destrucción institucional” en medio del proceso de empalme en distintas carteras, y anunció que el nuevo gobierno revisará puntualmente esos traslados de personal.

Desde el lado del gobierno entrante, insisten en que la decisión de acabar con el ministerio ya estaba tomada por la Corte y que ahora la tarea pendiente es vigilar que el cierre —y el destino de quienes trabajaban allí— se maneje sin atajos dentro del Estado.

Lea también: Gobierno firmó decreto que da inicio a la liquidación del Ministerio de Igualdad, una de las principales apuestas de Petro

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