Gobierno Petro nombró a Alfredo Acosta como liquidador del Ministerio de la Igualdad

Con la cartera ya sin funcionamiento desde el 20 de junio, el Gobierno saliente definió que sea Alfredo Acosta Zapata —quien ocupó la silla ministerial hasta ese momento— la persona encargada de conducir el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Según el decreto que formaliza el proceso, el liquidador no podrá vincular nuevos servidores públicos a la planta, ni celebrar pactos o convenciones colectivas, y solo podrá contratar personas naturales o jurídicas especializadas cuando las necesidades del proceso lo ameriten. Detrás del cierre está una orden de la Corte Constitucional. El alto tribunal había tumbado la Ley 2281 de 2023, norma que le dio origen al ministerio, por no contar con el respaldo fiscal exigido por Hacienda.

Sin embargo, le dio un plazo al Congreso —hasta el 20 de junio de 2026— para tramitar una ley que corrigiera esas fallas y permitiera que la cartera siguiera operando. El plazo se venció sin que el Legislativo sacara adelante la iniciativa, lo que dejó como único camino la liquidación. El golpe más directo recae sobre cerca de 600 empleados de la entidad. Aunque ya han protestado por el proceso de liquidación, todavía no tienen certeza sobre qué pasará tras el cierre del ministerio.

¿Qué dice el decreto?

Con la expedición del decreto que designa al liquidador, el Gobierno avanzó formalmente en el cierre del Ministerio de Igualdad y Equidad. En los considerandos del documento, el Ejecutivo recordó que el Decreto 626 de 2026 ordenó la desaparición de la cartera y que, desde su entrada en vigor, la entidad dejó de operar como ministerio. El decreto que lo liquidó también establece que ”será de libre designación y remoción del Presidente de la República” y que ejercerá el cargo bajo el mismo régimen de requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previsto para el representante legal de la entidad en liquidación. Es por ello que en esta última notificación se establece: “Desígnese al señor ALFREDO ACOSTA ZAPATA (...) como liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación”. Asimismo, en su momento se precisó que ”los recursos para la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad serán sufragados en la vigencia 2026” con los saldos disponibles del presupuesto de la entidad y que, para 2027, esos recursos se apropiarán en el Presupuesto General de la Nación mientras culmina el proceso y se garantiza la conservación del archivo institucional.

Roces con el equipo de empalme