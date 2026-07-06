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La inesperada reaparición de Petro y Alcocer juntos tras meses de distanciamiento

El presidente y la primera dama fueron vistos en la ceremonia de graduación como bachiller de su hija menor. Una fotografía familiar captó el momento en el que también estuvo presente Sofía Petro.

  • El presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, fueron vistos juntos. FOTO: Tomada de Instagram @anto_petro_alcocer
    El presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, fueron vistos juntos. FOTO: Tomada de Instagram @anto_petro_alcocer
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Después de varios meses separados y de un escándalo por lo que sería un nuevo amor extramatrimonial, el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, fueron vistos juntos nuevamente ante los reflectores.

Esta aparición, que se da poco después de las elecciones legislativas del 8 de marzo —cuando ambos votaron en la Plaza de Bolívar—, resulta sorpresiva para algunos, aunque también podría responder a una función como padres.

Entérese: El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron?

Y es que una fotografía familiar captó a Petro y Alcocer acompañando a su hija Antonella en su graduación como bachiller académico, una ceremonia realizada en las instalaciones del reconocido Liceo Francés Louis Pasteur, ubicado en el sector de La Cabrera, localidad de Chapinero, en Bogotá.

El evento también contó con la participación del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, quien estuvo con las directivas de la institución durante la entrega de los diplomas.

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, acompañó a Antonella Petro en su graduación como bachiller académico. FOTO: Tomada de Instagram @lycee_francais_louis_pasteur
El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, acompañó a Antonella Petro en su graduación como bachiller académico. FOTO: Tomada de Instagram @lycee_francais_louis_pasteur

En la foto familiar también aparece Sofía Petro, hija mayor del presidente, quien se ha mostrado activa en redes sociales opinando sobre diversos temas como la política y las últimas elecciones presidenciales.

El gesto político de Antonella Petro

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Antonella recibió su diploma portando una bandera de Palestina, un gesto que generó controversia debido a las diferentes posturas políticas entre los asistentes.

La joven compartió posteriormente un video del momento en sus redes sociales, acompañado del mensaje: “La mejor forma de honrar a mi papá y mi mamá, lo que soy y lo que nos han enseñado”.

Tal parece que Verónica Alcocer y Gustavo Petro habrían puesto fin a su relación, pues al mandatario se le ha visto en varias ocasiones con otra mujer identificada como Vanessa Cortés, quien sería su nueva novia y la misma con la que estuvo en Panamá en junio de 2024.

De ella se volvió a hablar cuando fue vista recientemente junto al jefe de Estado durante una reunión con el papa León XIV, en el Vaticano. Y es que una fotografía de Vanessa vistiendo atuendo protocolario generó asombro y polémica, ya que también hizo parte de la comitiva presidencial y se desconoce en calidad de qué fue invitada.

De Alcocer en Suecia se habló de un presunto “derroche” de dinero durante su estadía en Suecia, situación que avivó los rumores sobre su separación del presidente, pero se desconoce si la pareja también se habría divorciado.

Por su parte, sobre Cortés se ha dicho que su patrimonio aumentó considerablemente durante el “Gobierno del Cambio”, pues pasó de registrar salarios inferiores a los $3 millones a reportar ingresos y bienes por más de $1.200 millones.

Siga leyendo: ¿Por qué estaba Vanessa Cortés, novia de Petro, en reunión con León XIV en el Vaticano?

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