La inesperada reaparición de Petro y Alcocer juntos tras meses de distanciamiento

Después de varios meses separados y de un escándalo por lo que sería un nuevo amor extramatrimonial, el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, fueron vistos juntos nuevamente ante los reflectores.
Esta aparición, que se da poco después de las elecciones legislativas del 8 de marzo —cuando ambos votaron en la Plaza de Bolívar—, resulta sorpresiva para algunos, aunque también podría responder a una función como padres.
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Y es que una fotografía familiar captó a Petro y Alcocer acompañando a su hija Antonella en su graduación como bachiller académico, una ceremonia realizada en las instalaciones del reconocido Liceo Francés Louis Pasteur, ubicado en el sector de La Cabrera, localidad de Chapinero, en Bogotá.
El evento también contó con la participación del embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, quien estuvo con las directivas de la institución durante la entrega de los diplomas.