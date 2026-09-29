Dos extradiciones diarias: De la Espriella advierte que “Araña” es solo el principio

El gobierno de Abelardo de la Espriella firmó 105 extradiciones entre el 7 de agosto y el 29 de septiembre de 2026. Esto implica un promedio de dos autorizaciones oficiales por día, la mayoría de ellas con destino a las cortes de Estados Unidos.
Entre los casos más conocidos están el de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), el jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, que se materializó el pasado 25 de septiembre.
Este lunes, “Araña” se declaró “no culpable” durante la primera audiencia penal ante la Corte Federal del Distrito Sur de California.
La diligencia se realizó en la ciudad de San Diego, ante el juez federal Steve B. Chu, quien le notificó oficialmente la acusación por dos cargos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.
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En la audiencia no se resolvieron asuntos de fondo, solo fue la notificación formal, y ahora lo que sigue será un proceso de negociación entre las partes, pues al parecer la defensa jurídica de “Araña” buscará un acuerdo de culpabilidad para recibir beneficios legales, a cambio de confesar su participación en los hechos.
Su abogado es Eduardo X. Pereira, cofundador de la firma estadounidense Arias & Pereira, con sede principal en Florida. En el pasado también defendió en los estrados norteamericanos a Darwin Andrés Abad Sierra, alias “17”. Este último es un narcotraficante del Clan del Golfo extraditado en 2022, quien tenía nexos con el cartel de Sinaloa y una extensa red de testaferros y lavado de activos.