Más de 100 alertas ignoradas: gobernador de Caquetá denuncia extorsiones y secuestros ligados a alias Calarcá

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, denunció que su administración ha enviado más de 100 reportes durante 2025 sobre presuntas acciones criminales de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, sin que, según afirma, exista “una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional”.
En medio de esta situación, el mandatario reiteró su preocupación por el deterioro de la seguridad en el departamento, señalando que estas estructuras armadas continúan fortaleciéndose pese a la vigencia de la política de “Paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.
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“El problema es que mientras hay una mesa de diálogo, estas estructuras se siguen fortaleciendo militar, económica y políticamente”, sostuvo Ruiz en diálogo con revista Semana.
Por su parte, alias Calarcá, señalado por múltiples delitos, continúa bajo escrutinio, mientras se debate su captura en el marco de la “paz total”. El gobernador de Caquetá, dijo en entrevista en 6AM W de Caracol Radio que “tienen ubicadas a todas las familias”.
En la noche de este lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en Hora 20, de la misma cadena radial, que está de acuerdo con la reactivación de la orden de captura contra ‘Calarcá’, pero esa entidad “siempre” actuará acorde a la acción que ordene el presidente Gustavo Petro.