Más de 100 alertas ignoradas: gobernador de Caquetá denuncia extorsiones y secuestros ligados a alias Calarcá

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, denunció que su administración ha enviado más de 100 reportes durante 2025 sobre presuntas acciones criminales de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, sin que, según afirma, exista “una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional”. En medio de esta situación, el mandatario reiteró su preocupación por el deterioro de la seguridad en el departamento, señalando que estas estructuras armadas continúan fortaleciéndose pese a la vigencia de la política de “Paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. Lea además: Fiscal Camargo confirmó veracidad de información en archivos de Calarcá: “es muy grave como para estar en una mesa de negociación” “El problema es que mientras hay una mesa de diálogo, estas estructuras se siguen fortaleciendo militar, económica y políticamente”, sostuvo Ruiz en diálogo con revista Semana. Por su parte, alias Calarcá, señalado por múltiples delitos, continúa bajo escrutinio, mientras se debate su captura en el marco de la “paz total”. El gobernador de Caquetá, dijo en entrevista en 6AM W de Caracol Radio que “tienen ubicadas a todas las familias”. En la noche de este lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en Hora 20, de la misma cadena radial, que está de acuerdo con la reactivación de la orden de captura contra ‘Calarcá’, pero esa entidad “siempre” actuará acorde a la acción que ordene el presidente Gustavo Petro.

Más de 100 reportes sobre casos de violencia

Ruiz aseguró que los más de 100 reportes enviados documentan posibles violaciones a acuerdos, extorsiones, secuestros y control territorial en tan solo tres municipios clave: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y la capital Florencia. Además, sostuvo que las disidencias ejercen presión sobre la población civil, llegando incluso a ubicar familias y someterlas a amenazas para forzar su sometimiento. La alerta del mandatario se da en paralelo a un caso crítico: cinco menores permanecen ocultos en la selva tras un intento de reclutamiento forzado por parte del grupo armado. Lea también: Gobernador Rendón señala que presunto vínculo de Petro con narcos es a través de alias Calarcá Sus padres, que habían sido secuestrados, lograron escapar y refugiarse en una base militar. El gobernador pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional para garantizar el rescate de los niños y evitar represalias. Frente a este panorama, Ruiz insistió en la necesidad de reactivar órdenes de captura contra alias Calarcá y adoptar medidas concretas que frenen el accionar del grupo. Según el mandatario departamental, las denuncias —tanto públicas como privadas— apuntan a que este cabecilla sigue liderando actividades ilegales en la región sin mayores consecuencias. “El proceso de paz debe mostrar resultados reales. De lo contrario, se está comprometiendo la seguridad, la vida y el patrimonio de más de medio millón de habitantes del Caquetá”, concluyó. Amplíe información: PRIMICIA | Asesinos de policías en peaje de Cundinamarca resultaron ser disidentes de Farc a órdenes de “Calarcá”

Alias Calarcá, ¿el disidente intocable?

Las disidencias de ‘Calarcá’ son uno de los grupos que tienen un espacio en la mesa de la “Paz total”. A pesar de eso, la Gobernación de Caquetá ha recibido reportes de al menos 100 casos de violaciones a los acuerdos de las mesas de diálogo. Los hechos son tan preocupantes que incluso la Fiscalía General de la Nación estudia reactivar orden de captura contra ‘Calarcá’, el líder del grupo disidente de las Farc que atemoriza a esta zona del país. El Gobernador Ruiz aseguró que, por lo menos en Caquetá, alias La Morocha tendría azotadas a las comunidades. Sería la encargada de los secuestros y las extorsiones. Pero ella no actúa sola, ni solo en ese departamento. Mientras transitaban el tiempo establecido para un supuesto alto al fuego que pactaron con el Gobierno Nacional, las disidencias de ‘Calarcá’ cometieron distintos crímenes.