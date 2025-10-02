Alias Gonzo, recordado por el audio “no, le falta un bracito, soy muy sentimental”, apareció rehabilitado y trabajando con una fundación

Alfonso Forero, conocido como alias Gonzo, se hizo viral en 2017 por negarse a robar a una persona que no tenía un brazo. Tras pagar cárcel, ahora colabora con una fundación y afirma estar rehabilitado.

Alias Gonzo fue parte de la estructura delincuencial Los Pokemones, una banda que operaba en Cali y que se dedicaba al hurto de celulares. Según investigaciones de la Policía, Forero era el encargado de seleccionar a las víctimas y los dispositivos que se iban a robar a los transeúntes, si estos estaban descuidados y los teléfonos cumplían con ciertas características. Después, el robo se ejecutaba y él escapaba con su cómplice en moto.

Entérese: Hombre rompió récord al tener covid-19 durante 750 días

El caso de Gonzo tomó relevancia nacional cuando se filtró una llamada interceptada entre él y otro miembro de la banda, alias Alex. En la conversación, sacada por Noticias Caracol, Alex le insiste en que robe a un hombre, pero Gonzo se niega al notar que la víctima no tenía un brazo. “No, le falta un bracito”, respondió, a lo que su compañero replicó: “¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos es robando”, a lo que respondió” ja ja ja. Es que yo soy muy sentimental”.

Esa frase de “no, es que le falta un bracito” y que “es muy sentimental”, se convirtieron en tendencia y en un meme en las redes sociales.