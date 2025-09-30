x

¡Qué orgullo! Padres expusieron un cartel afuera de su humilde casa para celebrar el grado universitario de su hijo

Las fotos de estos padres orgullosos le han dado la vuelta al mundo, siendo virales en redes sociales y destacando, entre miles de comentarios, el reconocimiento de su hijo. Esta es la historia.

  • Las imágenes de estos padres orgullosos, en Filipinas, le han dado la vuelta al mundo tras volverse virales en redes sociales. FOTOS: Tomadas de redes sociales
  • Los padres felices al frente del cartel de su hijo. FOTO: Tomada de redes sociales
  • El cartel con el que la universidad destacó el logro de Stephen Sabandal Deloso y que los padres colgaron afuera de su casa. FOTO: Tomada redes sociales Universidad de Cebú
El Colombiano
30 de septiembre de 2025
bookmark

No se necesitó un salón de fiestas, ni un banquete lujoso, solo una sencilla pancarta y colgarla en la fachada de su humilde vivienda, para que un par de padres orgullosos celebraran los logros de su hijo.

Así fue como festejaron unos padres agricultores filipinos el triunfo de su hijo, Stephen Sabandal Deloso, que se graduó de la universidad, con un gesto de amor que le ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose viral en redes sociales, como símbolo de la superación y el orgullo familiar.

La hazaña de Stephen va más allá de la conmovedora celebración. Este joven, que creció en un hogar de agricultores en Filipinas, se graduó con honores de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cebú, ubicada en la ciudad de Cebú, en este país asiático.

Su brillantez fue reconocida al obtener el octavo lugar nacional en el prestigioso examen de Licencia de Ingeniero Eléctrico Registrado, logrando una destacada puntuación del 90.70 %, entre miles.

Una celebración que define la verdadera riqueza: la familia

La imagen de Stephen posando frente a su casa junto a sus padres, quienes sostenían la rudimentaria pancarta con una sonrisa enorme, inundó las redes sociales, volviéndose viral durante los últimos días.

El contraste entre el enorme logro académico y la austera celebración familiar fue un golpe emocional para miles de usuarios. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de admiración no solo hacia el joven ingeniero, sino especialmente hacia sus padres.

Con pocos recursos, pero un corazón gigante, demostraron que la verdadera riqueza reside en el apoyo incondicional y valor del esfuerzo compartido con la familia. Este humilde festejo, sin grandes lujos, capturó la esencia del llamado sacrificio del hogar.

Más que un diploma, un símbolo de superación

La historia de Stephen Sabandal trascendió el mérito académico para convertirse en ejemplo de millones de jóvenes a nivel global. Su triunfo reflejó la lucha diaria por superarse a pesar de las dificultades económicas y la falta de oportunidades que enfrentan muchas familias de zonas rurales.

Muchas personas se identificaron con el relato: “El esfuerzo incansable de miles de padres y madres que trabajan duro para asegurar que sus hijos alcancen un futuro mejor”, comentó un usuario en redes sociales.

Para otros internautas, cuando ese momento llega, tal como lo demostraron los Sabandal, no se necesita más que “un cartel de cartón y un abrazo largo para celebrarlo” con quienes siempre están, la familia.

