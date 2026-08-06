Cinco datos sobre la vida y trayectoria del nuevo ‘vice’ José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, de 55 años, es economista de la Universidad del Rosario, magíster de la London School of Economics y doctor en Economía de la Universidad de Bath. Su trayectoria combina la academia, la gestión pública y el liderazgo institucional, tras desempeñarse como ministro de Comercio, ministro de Hacienda y rector de varias universidades. Ha consolidado una imagen de referente técnico y defensor de la disciplina fiscal, la institucionalidad y el rigor académico. Su visión del servicio público está guiada por principios humanistas y por una filosofía que resume en la frase: “El servicio nos hace grandes”. Le puede interesar: “El Gobierno entrante cuenta con un diagnóstico técnico, objetivo y confiable”: Contraloría tras cierre de mesas de transición Esa convicción también inspira su propuesta de país, plasmada en su libro Al borde de la esperanza, en el que desarrolla el concepto de la “Patria Milagro” y sostiene que el liderazgo debe estar orientado a generar esperanza y bienestar para la sociedad. En el plano personal, Restrepo es reconocido por su sencillez y autenticidad. Está casado desde hace 25 años con Tatiana Céspedes, con quien tiene tres hijos. Restrepo ha dedicado más de quince años, junto a su esposa, a acompañar matrimonios católicos como consejero. Su vida pública y privada está guiada por frases como “no hay milagros sin esperanza” y “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.

1. El “cachaco” de medias largas en el Caribe

José Manuel Restrepo mantiene una identidad bogotana tan arraigada que desafía incluso el calor del Caribe. Según ha contado el nuevo presidente, Abelardo De la Espriella, el vicepresidente electo es capaz de estar en zonas costeras luciendo sus inconfundibles “medias de rombo” de lana, un hábito que provoca constantes bromas del nuevo presidente, quien asegura sentir calor solo de verlo. Esta peculiaridad estética no es fortuita; su esposa, Tatiana Céspedes, dice con humor que en su primera cita él apareció vestido con pantalones de pana y ese mismo estilo de medias, lo que inicialmente la dejó desconcertada. A pesar de los intentos del presidente por convencerlo de adoptar un vestuario más ligero o de abandonar su gusto por la changua, Restrepo se mantiene firme en sus costumbres de “cachaco” clásico. Esta tozudez en su estilo personal refleja una autenticidad que sus allegados interpretan como una señal de sobriedad y firmeza en sus principios.

2. El “Mick Jagger” en Cali

Aunque proyecta la imagen de un técnico ponderado y un académico de voz suave, Restrepo experimenta una metamorfosis radical al subir a una tarima política. De la Espriella ha narrado con asombro cómo, tras inscribir la candidatura en la sede principal de la Registraduría en Cali, el economista se dirigió a una multitud de 15.000 personas en Arena Cañaveralejo, hoy epicentro de eventos, antes plaza de toros. Restrepo sorprendió al asumir un estilo de “rock star”, dejando atrás su imagen solemne para conectar con el público de forma “electrizante”, como ha dicho Abelardo.

3. Con linaje histórico

José Manuel Restrepo Abondano es descendiente de José Manuel Restrepo Vélez, una de las figuras intelectuales y políticas clave de los primeros años de la independencia de Colombia. Fue secretario del Interior de la Gran Colombia entre 1821 y 1830, es decir, trabajó con Bolívar y Santander.

4. Un trabajador compulsivo

La capacidad de trabajo de Restrepo roza niveles que para muchos pueden ser extremos, un rasgo que su círculo cercano define como una entrega absoluta. Durante sus años como ministro, se acostumbró a dormir pocas horas al día para cumplir con sus obligaciones, manteniendo un optimismo a pesar del agotamiento crónico; algunos lo describen como workaholic (obsesivo con el trabajo). No obstante, es físicamente incapaz de terminar de ver una película completa sin quedarse profundamente dormido a los pocos minutos. Su esposa luego lo pone al día de las cintas. Le puede interesar: José Manuel Restrepo ya se reunió con Marco Rubio en Washington, ¿de qué hablaron?

5. Una cita a ciegas

José Manuel Restrepo y su esposa, Tatiana Céspedes, se conocieron en una cita a ciegas organizada por amigos. Llevan 25 años de matrimonio y tienen tres hijos. El hoy vicepresidente ha contado que, antes de darle el primer beso, le pidió que fuera oficialmente su novia, una anécdota que suele citarse como reflejo de su disciplina y de la firmeza de sus convicciones personales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)