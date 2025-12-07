“Nadie, ni mi mamá ni yo, merece ser tratada con insultos”: Andrea Petro reacciona a chats de viceministro de Igualdad

Tras las revelaciones de EL COLOMBIANO sobre los chats del viceministro (e) de Diversidades Dumar Guevara contra la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, y su mamá y exesposa del jefe de Estado, Mary Luz Herrán, la mayor de los hijos del mandatario se pronunció.
La polémica entre la familia del presidente y el funcionario ocurrió en agosto cuando Andrea Petro y su mamá visitaron el ministerio para proponer una serie de charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad, según contaron fuentes a este diario.
La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Carlos Florián, recién estaba recién posesionado; sin embargo, el encuentro nunca se dio porque un funcionario lo impidió.