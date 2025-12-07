“Nadie, ni mi mamá ni yo, merece ser tratada con insultos”: Andrea Petro reacciona a chats de viceministro de Igualdad

Tras las revelaciones de EL COLOMBIANO sobre los chats del viceministro (e) de Diversidades Dumar Guevara contra la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, y su mamá y exesposa del jefe de Estado, Mary Luz Herrán, la mayor de los hijos del mandatario se pronunció. La polémica entre la familia del presidente y el funcionario ocurrió en agosto cuando Andrea Petro y su mamá visitaron el ministerio para proponer una serie de charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad, según contaron fuentes a este diario. La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Carlos Florián, recién estaba recién posesionado; sin embargo, el encuentro nunca se dio porque un funcionario lo impidió.

Dicho funcionario es Dumar Guevara, que trabajó con ellas en el pasado y al parecer se ha tomado el poder en el Ministerio de Igualdad. En una serie de chats en poder de EL COLOMBIANO se lee: “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”. Lea aquí: Ministerio de la Igualdad se juega su futuro en el Congreso: ¿logrará constituirse o morirá con este Gobierno? En otro chat, escrito minutos después, el hoy viceministro encargado Guevara subió el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”. Ese día, Andrea Petro también quiso reunirse con otros funcionarios para conocer la oferta institucional en temas de discapacidad, pero Guevara tampoco dejó que sucediera, según otros chats: “Erda, esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19, la Marly Luz y la Andrea (...) se cansaron de esperar y se fueron, jajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

La fundación a la que se refieren en los chats se llama Organización Colombiana para Migrantes, liderada por Andrea Petro y hasta junio de 2023 el secretario general era Dumar David Guevara Turriago, protagonista de esta historia. Fue desvinculado por “una serie de circunstancias y eventos que han puesto en entredicho los valores y principios fundamentales de nuestra fundación”, según decía un comunicado en esa época. Y añadía: “hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna que ha revelado comportamientos que van en contra de los estándares éticos y profesionales que esperamos de todos nuestros empleados”. Siga leyendo: Brigitte Baptiste acusa a Juan Carlos Florián de hacer un “uso oportunista” del discurso de identidad de género Tras la publicación de los chats, la hija mayor del presidente se pronunció. A través de su cuenta de X, Petro indicó “que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos”. “El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos”, agregó Petro.