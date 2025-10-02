x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Brigitte Baptiste acusa a Juan Carlos Florián de hacer un “uso oportunista” del discurso de identidad de género

La bióloga y activista LGBTIQ+ criticó a Juan Carlos Florián, quien se ha autodefinido públicamente como una persona de género fluido para evadir un posible incumplimiento de la Ley de Cuotas en el Gobierno Nacional.

  • Brigitte Baptiste, mujer trans bióloga y rectora de la EAN, criticó a Juan Carlos Florián, líder del Ministerio de la Igualdad. FOTOS: Colprensa
    Brigitte Baptiste, mujer trans bióloga y rectora de la EAN, criticó a Juan Carlos Florián, líder del Ministerio de la Igualdad. FOTOS: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

02 de octubre de 2025
bookmark

Brigitte Baptiste, bióloga, académica, rectora de la Universidad EAN y activista por los derechos de la población LGBTIQ+ le hizo una dura critica a Juan Carlos Florián, jefe del Ministerio de la Igualdad, y lo señaló de hacer un “uso oportunista” del derecho a la identidad de género en el ámbito legal y administrativo colombiano.

La académica lanzó la crítica en una entrevista en la emisora La FM. Baptiste, quien se considera una persona de mente abierta, inició la conversación expresando cierta confusión respecto al debate sobre cómo nombrar el cargo de Florián, preguntándose: ¿Le ministre? El ministre... no sé cómo decir, ministra o ministro”. Además, reconoció que no conoce personalmente a Florián y manifestó su incertidumbre sobre si posee las capacidades para liderar el Ministerio.

Lea también: Cuatro días después de su renuncia, Juan Carlos Florián vuelve a ser nombrado como ministro de Igualdad

La bióloga aclaró que no cuestiona la identidad de género de las personas en cargos públicos, sino la forma en que se gestionan los procesos institucionales y se utiliza la denominación de género.

Baptiste se centró en el “uso oportunista” del derecho a identificarse en términos de género, derecho que, según ella, debe cumplir con requisitos legales.

“Uno debe corregir o solicitar la corrección del registro civil para que quede claro que no es un capricho ni un pasatiempo lingüístico. Considero que se ha hecho un mal uso de esos recursos que a la comunidad LGBTI nos ha costado tanto conquistar”, expresó Baptiste, mujer trans, agregando que el problema del autorreconocimiento de género en la norma colombiana evolucionó para prevenir la discriminación y el acoso a las personas trans, “nunca para dar paso al cinismo con que la actual administración lo plantea para garantizar un requisito de paridad diseñado para compensar siglos de discriminación contra las mujeres”.

Para la académica, la suspensión del nombramiento de Florián como ministra es “un reclamo de respeto para una sociedad que ha luchado arduamente por unos derechos que ahora se quieren utilizar a la ligera”.

En su cuestionamiento al funcionario hizo una comparación con el caso de la viceministra Charlotte Schneider, de nacionalidad cubana y mujer trans. Baptiste relató que defendió a Schneider como viceministra de la Mujer porque la conoce, sabe de sus capacidades, y que ella luchó contra la discriminación hacia las mujeres trans en Cuba, donde no había espacio para la diversidad de género en medio del socialismo.

“El problema no es que haya una persona trans, no binaria o fluida en un cargo de poder, al contrario, eso sería maravilloso. Lo que critico es que siempre terminamos optando por el camino corto, el camino fácil, el camino escandaloso”, sentenció.

Siga leyendo: Florián, de nuevo, defendió su identidad de género: “Hablo en femenino porque soy persona y marica”, en foro en Lima

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida