Según lo que los manifestantes dieron a conocer en la jornada de protestas, “la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Cultura, nos hizo firmar cuentas en blanco para, posteriormente, alterar el valor real que nos fue pagado a cada una de nosotros. Por eso estamos aquí, los artistas que participamos en estas actividades culturales, exigiendo que nos rindan cuentas”.

En medio de la manifestación, que se hizo frente al Palacio Amarillo, los artistas y artesanos le hicieron un llamado a la directora de la citada dependencia seccional y le exigieron su presencia.

Bernarda Ortiz, una de las artesanas que se siente estafada y molesta por esta situación, recordó por ejemplo que en diciembre pasado la Administración Seccional la invitó a ella al municipio de Barichara para participar en un certamen artesanal: “me dieron $ 100.000 que no me ayudó sino para el pasaje y algo más. Ahorita estoy recibiendo mensajes en mi celular que dizque, por eso me pagaban $ 4 millones y yo jamás recibí ese monto. ¡Qué tal!”.

Lo propio indicaron los artistas circenses que se hicieron presentes en la protesta: “en el caso de nosotros nos pagaron $ 600.000 por seis presentaciones; sin embargo, las cuentas fueron cobradas por el contratista por un valor de $ 18 millones. No es justo”.

Vale mencionar que la protesta de los artistas se dio tras el pronunciamiento que hiciera el diputado de Santander, Ferley Sierra, quien en la actualidad es precandidato a la Gobernación de Santander. Él aseguró que habló con varios artistas y artesanos a quienes les pagaron un valor distinto al que aparece en las cuentas de cobro.

El diputado de Santander, Ferley Sierra, denunció en el medio local Vanguardia, que la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, contratada por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Cultura; “hizo firmar cuentas en blanco a artistas y artesanos de este departamento para, más tarde, alterar el valor real que le fue pagado a cada una de estas personas que participaron en actividades culturales”.

