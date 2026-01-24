Luto en Sabanagrande, Atlántico: asesinaron a entrenador de fútbol aficionado en medio de un hurto

La comunidad del barrio Villa Felina del municipio de Sabanagrande, Atlántico, está conmocionada por el asesinato del entrenador de fútbol aficionado Aldair De Jesús Pérez Sarmiento, quien, presuntamente, después de retirar dinero de un corresponsal bancario de esa localidad, fue víctima de un ataque con arma de fuego.
De acuerdo con el reporte preliminar, Pérez Sarmiento, de 29 años de edad, estaba en la zona cuando de repente llegaron dos sujetos en una motocicleta e intentaron despojarlo de sus pertenencias, y aunque este no se resistió, uno de los individuos le disparó y junto con su cómplice emprendieron la huida.