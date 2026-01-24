Dos desaparecidos en combates entre el Ejército y las disidencias de ‘Calarcá’ en Vista Hermosa, Meta

Las disidencias de alias Calarcá siguen recrudeciendo su accionar contra la población civil y las autoridades. Este sábado, las víctimas son los habitantes del municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, quienes están en medio del fuego cruzado por los combates entre el Ejército y el grupo armado ilegal. El enfrentamiento se estaría dando entre la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 de la Fuerza de Tarea Omega y hombres de la estructura Marco Aurelio Buendía, en medio de una operación militar para ubicar a alias Pate Palo, un cabecilla de las disidencias. Lea aquí: Guerra a muerte por la coca: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ desatan una nueva crisis de violencia en Guaviare La confrontación comenzó en la noche del viernes y aún persiste. El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, le dijo a El Espectador que la situación de orden público no es nueva, pues se viene presentando desde hace unos meses y, sobre el enfrentamiento actual, indicó que los militares estarían hostigando una finca donde, al parecer, se encontraría el cabecilla del grupo armado.

“Al parecer están rodeando una finca porque puede estar un cabecilla de las disidencias en ese sector, entonces esperando una orden de allanamiento de la Fiscalía para poder ingresar”, explicó el mandatario local. Gómez también alertó sobre la desaparición de dos civiles en los combates, pues denunció que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por los grupos armados ilegales. “En estos momentos lo que están haciendo las disidencias es prácticamente coger a los campesinos de escudo frente a la fuerza pública (...) Los están enviando, los están instrumentalizando y prácticamente diciéndoles: vayan 100, 200, 300 campesinos hacia donde está la finca y hagan que la tropa se salga”, señaló el mandatario, que está coordinando un consejo de seguridad con la Gobernación del Meta y otras autoridades para actuar frente a la situación.