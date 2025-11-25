Abogada asesinada en Jamundí, Valle, defendía a narcotraficante con nexos con el cartel de Sinaloa; lo señalan por el crimen

Jamundí, uno de los municipios vallecaucanos que más ha sufrido los embates de la violencia de los grupos armados en los últimos años, se estremeció hace unos días no por un nuevo ataque de las disidencias en su zona urbana o en la rural, sino por el ataque siciarial del que fue víctima una reconocida abogada. Lea aquí: Giovanny Ayala pidió a los secuestradores respetar la vida de su hijo y le solicitó ayuda a Petro: “Ellos no están en esta guerra” La noche del jueves 20 de noviembre, Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, de 40 años, conducía su vehículo por el barrio El Rosario, de Jamundí, cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta. Los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones y provocaron que la abogada perdiera el control del automóvil y se estrellara contra la fachada de un local comercial que ya había cerrado. La mujer falleció en el lugar a causa de los impactos de las balas.

Así quedó el establecimiento comercial al que fue a dar el vehículo de la abogada Ramírez tras el ataque sicarial. FOTO: Tomada de Facebook DT Noticias Cali

La abogada era esposa del vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Jorge Roldán Pérez, por lo que Fedepatín, y varias ligas le enviaron sus condolencias al funcionario por el crimen de su pareja. La víctima no había reportado amenazas en su contra, por lo que las personas a las que defendía pasaron a ser las primeras sospechosas de su crimen.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, confirmó que la abogada representaba a clientes con antecedentes judiciales, entre ellos Jesús Hugo Verdugo Chávez, un narcotraficante conocido como alias Tánatos. “Se encontraba defendiendo a diferentes personas que han cometido conductas delictivas, entre ellas, a un narcotraficante conocido como alias Tánatos, que fue extraditado en la vigencia del 2021. Este delincuente había sido capturado por la Policía. Ella defendía a varios ciudadanos, tenía varios procesos”, declaró el comandante. Siga leyendo: Condenaron al asesino del ciclista Marlon Pérez a 33 años y cuatro meses de cárcel Alias Tánatos, a quienes las autoridades relacionan con este hecho, era un narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa de México, con el que diseñó todo un sistema logístico para exportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos a través de lanchas rápidas, como las que el gobierno norteamericano está atacando con sus operaciones en el Caribe y el Pacífico.