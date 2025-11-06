x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La mujer del disfraz azul, en la mira de la Fiscalía por el crimen de Jaime Esteban Moreno

En el centro de las nuevas revelaciones aparece una mujer vestida con un disfraz azul, señalada de haber identificado a la víctima y de incitar la golpiza que terminó en su muerte.

  • Jaime Esteban Moreno, fue golpeado hasta morir luego de que una mujer lo señalara como “el hombre de la discoteca”. Foto: Policía
    Jaime Esteban Moreno, fue golpeado hasta morir luego de que una mujer lo señalara como “el hombre de la discoteca”. Foto: Policía
El Colombiano
El Colombiano
06 de noviembre de 2025
bookmark

La Fiscalía reveló nuevas piezas clave sobre el homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido la madrugada del 31 de octubre en Chapinero. Durante una audiencia reciente, el ente acusador imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, mientras el proceso comienza a centrarse en el papel de una mujer vestida con un disfraz azul, cuya intervención habría sido determinante en la agresión.

De acuerdo con las grabaciones de cámaras de seguridad y con la reconstrucción de la Fiscalía, Moreno salió de un bar junto a un amigo cuando fue interceptado por un grupo conformado por dos hombres y dos mujeres. Uno de los atacantes, identificado como Suárez, llevaba el rostro pintado de rojo y negro y, sin mediar palabra, golpeó por la espalda al joven universitario. La agresión se habría iniciado luego de que la mujer del disfraz azul lo señalara y dijera: “ese es el de la discoteca”, frase que, según la investigación, desató el violento ataque.

Entérese: Juan Carlos Suárez Ortiz habría amenazado a Jaime Esteban Moreno en el bar antes de golpiza mortal: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

Tras recibir el primer golpe, Moreno y su acompañante intentaron huir, pero fueron alcanzados nuevamente unas cuadras más adelante.

Allí, los agresores lo derribaron y, según la Fiscalía, lo golpearon brutalmente en la cabeza y el cuerpo mientras la mujer del disfraz azul incitaba a continuar la golpiza. Después, el grupo huyó hacia un Oxxo cercano, dejando al joven inconsciente en la vía. Un vigilante alertó a las autoridades, y la víctima fue trasladada primero al CAMI de Chapinero y luego al Hospital Simón Bolívar, donde falleció horas más tarde por la gravedad de sus lesiones.

Esa misma madrugada, la Policía capturó a Suárez Ortiz y a las dos mujeres que lo acompañaban. Sin embargo, ambas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas suficientes. Uno de los hombres involucrados sigue prófugo.

Durante la audiencia, el abogado de las víctimas, Francisco Bernate, insistió en que la Fiscalía debe profundizar sobre la posible responsabilidad de la mujer vestida de azul, a quien calificó como “la determinadora del homicidio. Para Bernate, su señalamiento habría sido lo que provocó el ataque, y, por tanto, debe ser investigada a fondo.

En contexto: Estudiante de Los Andes murió tras agresión en fiesta de Halloween en Bogotá: esto se sabe

Otros penalistas coinciden en que su participación debe analizarse con cautela. Si se demuestra que sus acciones motivaron o facilitaron la agresión, podría ser procesada como cómplice del crimen. No obstante, ambos abogados advierten que, con las pruebas conocidas hasta ahora, no existen elementos suficientes para imputarla como coautora, pues no habría ejercido control directo sobre el hecho violento.

Por el momento, la mujer del disfraz azul sigue en libertad, pero su papel se ha convertido en uno de los ejes de la investigación. Su frase y su presencia en el sitio del ataque podrían ser decisivas para esclarecer cómo una noche de celebración terminó en la muerte de un joven universitario de 20 años.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué evidencias presentó la Fiscalía en este caso?
Videos de la agresión, la historia clínica que indica trauma craneoencefálico severo, y se identificó un segundo presunto agresor prófugo.
¿Quién está detenido por el homicidio de Jaime Esteban Moreno?
El estudiante Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado e imputado por homicidio agravado; hay otro implicado prófugo
¿Cuál fue la causa de la muerte de Jaime Esteban Moreno?
La causa fue un trauma craneoencefálico severo, producto de golpes múltiples durante la agresión, seguido de paro cardiorrespiratorio.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida