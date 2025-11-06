La mujer del disfraz azul, en la mira de la Fiscalía por el crimen de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía reveló nuevas piezas clave sobre el homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido la madrugada del 31 de octubre en Chapinero. Durante una audiencia reciente, el ente acusador imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, mientras el proceso comienza a centrarse en el papel de una mujer vestida con un disfraz azul, cuya intervención habría sido determinante en la agresión.
De acuerdo con las grabaciones de cámaras de seguridad y con la reconstrucción de la Fiscalía, Moreno salió de un bar junto a un amigo cuando fue interceptado por un grupo conformado por dos hombres y dos mujeres. Uno de los atacantes, identificado como Suárez, llevaba el rostro pintado de rojo y negro y, sin mediar palabra, golpeó por la espalda al joven universitario. La agresión se habría iniciado luego de que la mujer del disfraz azul lo señalara y dijera: “ese es el de la discoteca”, frase que, según la investigación, desató el violento ataque.
