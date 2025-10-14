Mejor amigo del colombiano Regio Clown, asesinado en México junto a B-King, reveló detalles del caso: “Estaban en algo raro”

El caso del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Herrera, más conocido como Regio Clown, sigue generando nuevas revelaciones. Ambos fueron hallados sin vida en septiembre pasado en un suburbio de la capital mexicana, luego de ser reportados como desaparecidos. Casi un mes después del hallazgo de los cuerpos de los músicos colombianos, su entorno más cercano sigue pidiendo justicia y protección. Puede leer: Angie Miller habría identificado a la organización criminal implicada en el asesinato de B King y Dj Regio Clown en México En una entrevista en el pódcast Más Allá del Silencio, Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, habló por primera vez de lo ocurrido y entregó nuevos detalles sobre los días previos al crimen.

“La idea de Regio era impulsar a los artistas de su país. Por eso muchas personas se preguntan, ¿por qué le pagaron 1.500 dólares, por qué lo metieron a un hotel de lujo, por qué lo mandaron con escolta? Porque así se trata a un artista, y para nosotros B-King lo era”, explicó Mastracci, al recordar los últimos días de vida de su amigo y del reguetonero. Los cuerpos de ambos fueron encontrados en septiembre con señales de violencia y un mensaje que apuntaba a un ajuste de cuentas, aunque las autoridades mexicanas no han revelado avances significativos en la investigación.

Mastracci aseguró que Regio Clown y B-King viajaron a México para promover su carrera. “Regio no se iría de fiesta sin avisar. Sabía que algo malo había pasado”, comentó, al insistir en que su amigo no tenía relación con negocios ilícitos. “Querían más fama, más poder y se fueron a hacer un negocio”, relató Mastracci, antes de aclarar: “Mi negocio con ellos era exclusivamente artístico”. Según su testimonio, el objetivo de los artistas era ganar visibilidad internacional.