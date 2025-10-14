En video | Así ocurrió la muerte del cabecilla del Tren de Aragua tras operativo en edificio de Sabaneta, Antioquia

En un video dado a conocer en las últimas horas por parte de la Policía Nacional de Colombia, trascendió cómo fue el operativo en el que falleció uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Chile que se estaba ocultando en un edificio del sector de Aves María, en la zona urbana del municipio de Sabaneta, Antioquia. En este procedimiento, además, cayeron otros tres presuntos integrantes de esta organización que estarían liderando procesos expansionistas en el Valle de Aburrá.
La muerte del venezolano Ender Alexis Rojas Montán, de 31 años, ocurrió sobre el mediodía del pasado jueves 9 de octubre en la calle 72 sur con la carrera 34, en este municipio del sur del área metropolitana de Medellín, cuando integrantes de la Policía de Colombia, la de Chile y unidades de la Interpol llegaron a la edificación, donde habrían ubicado a este cabecilla, quien estaba prófugo de Chile desde el 4 de junio de 2024, y a otros presuntos integrantes.