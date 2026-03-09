Adiós a medias: ¿por qué el contrato de Carrillo en ISA no ha terminado pese a fallo del Consejo de Estado?

La anulación de la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA por parte del Consejo de Estado marcó un precedente en la historia del gobierno corporativo en el país. Sin embargo, para analistas y accionistas minoritarios, resulta paradójico que, tras un fallo de nulidad electoral proferido, el directivo no haya abandonado la compañía de forma inmediata y definitiva.
La explicación técnica reside en los tiempos de la justicia y en una jugada de algunos miembros de la junta directiva que, por mayoría de votos, optó por la suspensión temporal del contrato de trabajo en lugar de una terminación definitiva.
Esta medida de suspensión, adoptada el 27 de febrero, implica que Carrillo deja de ejercer funciones y de percibir su salario, el cual superaba los 150 millones de pesos mensuales, según dijeron fuentes. No obstante, el vínculo laboral formal se mantiene en un estado de pausa legal hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, en firme.
Durante este intervalo, ISA mantendría obligaciones específicas como el pago de los aportes a salud y pensión. Solo cuando el Consejo de Estado resuelva las solicitudes de aclaración y el fallo sea definitivo, el contrato se dará por terminado de manera oficial.