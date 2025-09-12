Avances a paso de tortuga y muchos viajes: así ha sido la Fiscalía en la administración de Luz Adriana Camargo

La fiscal general no está en Colombia. No estuvo en las últimas semanas cuando sucedieron en el país graves hechos de orden público como el ataque terrorista de un camión bomba en Cali, o los asedios de poblaciones civiles que terminaron en secuestros masivos de soldados. El país atraviesa por la peor ola de crimen de los últimos años. Ha habido incrementos en homicidios, atracos a mano armada en Bogotá y otras ciudades, denuncias masivas por extorsiones desde las cárceles, los feminicidios se cuentan por más de 500 solo en 2025. El sicariato continúa siendo un problema no solo en la capital, en donde un adolescente de 15 años asesinó al precandidato presidencial, Miguel Uribe, sino en el Valle en donde este miércoles murió por los disparos de las balas de asesinos en moto el secretario de Gobierno de Pradera, José Dorién Jiménez.

Tampoco estuvo cuando la fiscal del caso de Nicolás Petro, Lucy Laborde, tomó la decisión de imputar cargos por otros presuntos delitos en contrataciones de fundaciones en las que habría estado relacionado el hijo del presidente por alrededor de 3.000 millones de pesos. Pero inmediatamente se conoció esa decisión, la Fiscalía preparó una resolución en la que designaba a una “fiscal de apoyo” para el caso sin que se entienda hasta ahora por qué ese movimiento y si realmente era necesario. Pareció más un acto de vigilancia a través de un tercero a la fiscal que tomó decisiones contra el hijo del jefe de Estado.

EL COLOMBIANO envió un derecho de petición a la Fiscalía solicitando los viajes que Luz Adriana Camargo ha tenido hasta septiembre. La respuesta es elocuente cuando se pone en contexto el análisis de cómo han avanzado los casos en los que el país espera respuestas más pronto.

Estos son los viajes de la fiscal Camargo

En mayo de 2024, la fiscal Camargo tuvo un viaje a La Haya, Holanda. El viaje también tuvo paradas en Ámsterdam, Palermo y París y el motivo del documento señala: “asistir a reunión con ministerios públicos de esos países y con el fiscal de la Corte Penal Internacional”. Viajaron la fiscal Camargo, el asesor del despacho Luis Ernesto Salinas Gómez, y el director de comunicaciones, Germán Gómez. La fiscal recibió viáticos por más de catorce millones de pesos y sus tiquetes costaron veinticinco millones. En ese mismo viaje pero solo en Palermo y París estuvo también la fiscal delegada para finanzas criminales, Aura Liliana Trujillo. La fiscal viajó después en junio de 2024 a Washington para tener la primera reunión oficial con las autoridades de los Estados Unidos. Quienes la acompañaron fueron los mismos funcionarios de la gira anterior. Su asesor de despacho, el director de comunicaciones y la fiscal delegada para las finanzas criminales. Camargo obtuvo viáticos por once millones y tiquetes costaron más de catorce millones. Le puede interesar: Gobernador Rendón recusa a la fiscal general: “Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia” En septiembre de 2024, la fiscal realizó otro viaje a Madrid, Tenerife y Atenas para desarrollar una reunión con el fiscal general de España, “así como participar en la reunión oficial de los veintinueve ministros de Justicia integrados en la Conferencia de Justicia de los países iberoamericanos y de los países de habla portuguesa, y participar en la Conferencia Internacional de Control de Drogas”. En ese viaje, Camargo obtuvo diecisiete millones de pesos por viáticos. Y tiquetes por más de once millones. En ese viaje estuvieron también el delegado contra la criminalidad organizada, la directora de asuntos internacionales, el asesor del despacho, el director de comunicaciones, la fiscal delegada para las finanzas criminales, la fiscal delegada para la seguridad territorial y la fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos. A Atenas solo fue Gabriel Fernando Sandoval, el delegado contra la criminalidad organizada. En noviembre de 2024, la fiscal viajó nuevamente a Montevideo, Uruguay, para participar en la reunión especializada de ministros públicos de Mercosur. Por el monto de los viáticos, 890.000 pesos, se evidencia que ese periplo fue corto. La acompañaron el asesor del despacho y la delegada para las finanzas criminales. El costo de los tiquetes fue de más de trece millones.

Menos de dos meses después, ya en 2025, la fiscal Camargo tuvo otro viaje a Londres. El motivo fue desarrollar un “encuentro con la señora Megan Pullum, procuradora y receptora general, que tiene como objeto fortalecer la cooperación jurídica internacional y dialogar sobre la propuesta de un acuerdo de compartición de activos”. En ese viaje hubo viáticos por más de nueve millones y tiquetes por cuarenta y dos millones. Hubo otro viaje más a Brasil en agosto cumpliendo labores del servicio. Luego, Camargo decidió activar su periodo completo de vacaciones que se desarrolla durante el último mes. Dos fuentes consultadas que trabajaron en los despachos de fiscales anteriores aseguraron que el número de viajes puede ser normal para el periodo que lleva Camargo al frente del ente acusador. Sin embargo, dijeron que sí resalta que tres de ellos sean a Europa y no a países cercanos en donde debería haber más cooperación. “La mayoría de los viajes son a Europa. También es verdad que hay muchos viajes justificados y necesarios por la necesidad de cooperación”, aseguró una persona que trabajó en el despacho de la Fiscalía. Camargo se posesionó en marzo del año pasado. Hasta marzo de este año tuvo seis grandes viajes en el cargo. Tres de ellos fueron a Europa, uno a Washington, uno a Uruguay y otro a Brasil. Y finalmente el de Estados Unidos para tomar sus vacaciones personales para las que pidió cuarenta días.

Casos con pocos avances en la Fiscalía

En contraste, frente a los casos más importantes hay grandes preguntas. Tras más de cuatro meses del atentado sicarial contra Miguel Uribe, han sido capturadas siete personas que participaron en la logística y los planes del asesinato, pero sigue sin conocerse cuál fue el autor intelectual que ordenó y pagó por el crimen. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha especulado con todo tipo de teorías. Se lo ha atribuido al ELN, a la junta directiva del narcotráfico, a las disidencias de las FARC, y también a una supuesta venganza de esmeralderos. Incluso ayer, desde Cauca, con el ánimo de fustigar al parlamento europeo dijo que los asesinos de Miguel Uribe “viven en Europa”. Camargo no ha respondido ni pedido respeto al trabajo de la Fiscalía, que es la única que tiene la posibilidad de anunciar conclusiones en el caso por sus funciones constitucionales. Amplíe la noticia: Sin pruebas, Petro afirmó que los asesinos de Miguel Uribe “viven en Europa” En la investigación de la UNGRD no hay muchas diferencias. El país lleva dos años repitiendo las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla que empezaron a contar todo lo que sabían cuando se reveló su participación en el que ha sido el caso más grave de corrupción del Gobierno Petro. Del organigrama ratificado en los principios de oportunidad, solo está capturada Sandra Ortiz, consejera de las regiones de Petro. Esta era la ficha más débil del escándalo. Carlos Ramón González se fugó a Nicaragua con un asilo asignado por ese país y la ayuda del Gobierno colombiano. Tuvo tiempo para fugarse porque no hubo avances contundentes en el caso.