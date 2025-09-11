x

Violento robo en restaurante de Bogotá quedó grabado en video; una clienta resultó lesionada

Según los reportes, estos mismos delincuentes habrían protagonizado un segundo atraco al día siguiente. En ambos casos, la estrategia fue la misma, ingresar con casco y armas de fuego, intimidar a los presentes y huir en motocicletas.

  • En redes sociales publicaron los videos donde los sujetos protagonizan el acto criminal. Foto: captura de video.
El Colombiano
hace 9 horas
En Bogotá se reporta un incremento preocupante de atracos violentos, situación que ha generado múltiples quejas de los ciudadanos y cuestionamientos a las autoridades por la seguridad en la capital. En apenas dos días, al parecer, los mismos delincuentes habrían perpetrado dos robos en establecimientos comerciales del norte de la ciudad y todo quedó registrado en videos que ya son virales en redes sociales.

El primer hecho criminal ocurrió en una pizzería ubicada en la carrera 19 con calle 147. Según un testigo, dos hombres armados ingresaron al local, intimidaron a los clientes y se llevaron sus pertenencias. “Apenas llevábamos unos minutos esperando nuestro pedido, cuando entraron los delincuentes, amenazaron a todos los que estábamos en el primer piso y nos quitaron nuestras cosas”, relató el cliente.

Le puede interesar: “Temo que esa situación se vuelva a presentar”: Samper sobre posible descertificación de Estados Unidos

Los videos de vigilancia muestran a al menos cuatro sujetos, movilizándose en dos motocicletas. Mientras dos esperaban en los vehículos, los otros ejecutaban el robo dentro del establecimiento. Lo que llamó la atención fue que los ladrones estaban bien vestidos, con trajes y maletas de alto valor, y usando motos de gran cilindraje.

En redes sociales describen además que una clienta intentó resistirse y recibió un fuerte golpe en la cara. “En estas situaciones no vale la pena jugar a la ruleta rusa”, afirmó, haciendo énfasis en la vulnerabilidad que sienten los ciudadanos, incluso dentro de locales comerciales.

Según los reportes, estos mismos delincuentes habrían protagonizado un segundo atraco al día siguiente, martes 9 de septiembre, en otro restaurante ubicado en Cedritos. En ambos casos, la estrategia fue la misma, ingresar con casco y armas de fuego, intimidar a los presentes y huir en motocicletas.

Conozca: Capturan en Santander a Georg Riess, autor de ataque escolar con decenas de heridos en Alemania, tras fugarse de una clínica forense

Para los ciudadanos, las medidas de las autoridades parecen insuficientes. “Hoy en Bogotá nadie está seguro: ni en el bus, ni en un carro, ni caminando por la calle, ni siquiera dentro de un establecimiento comercial”, señaló el testigo.

