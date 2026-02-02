A las 10:30 de la mañana del 4 de marzo del año 2000, Esther Herrera acababa de servir un tinto en la finca familiar, en el sector La Aguadita, a dos kilómetros de Fusagasugá. Minutos después, siete hombres armados con pistolas y fusiles irrumpieron en el lugar y se llevaron a su hijo, Luis Alberto Herrera, de 38 años. Ella lo vio todo. No hubo disparos, resistencia, ni alboroto. El exciclista permaneció 24 horas en poder de sus captores. Regresó a su casa en Fusagasugá tras una llamada telefónica que recibió su hermano Rafael, en la que Herrera avisó que ya había sido liberado. Años después, los dos hermanos no solo compartirían el recuerdo de la liberación, sino también un expediente penal que los señala por hechos que habrían derivado en una masacre, presuntamente justificada por el temor a un nuevo secuestro. Le puede interesar: Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá. Ese episodio, apenas un paréntesis en la vida del campeón colombiano, marcó el inicio, o el final, de la historia de cuatro campesinos que fueron asesinados por paramilitares, a quienes, según el expediente, Herrera habría pedido desaparecer tras señalarlos como milicianos que planeaban secuestrarlo. “Yo me voy para Fusagasugá y hablo con alias Montana, que era el coordinador de Fusa, y le digo que de parte de Don Martín le colaboráramos al señor Lucho Herrera, que teníamos que colaborarle con el tema de unos milicianos que lo iban a volver a secuestrar”, dijo ante un juzgado uno de los paramilitares condenados por desapariciones forzadas en Sumapaz en el año 2000. Para entonces en la región operaba una estructura de ‘limpieza social’ financiada por ganaderos y comerciantes y ejecutada por paramilitares al mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.

Las desapariciones no eran hechos aislados. Los mandamás de la región daban el nombre y los paramilitares el machetazo y a la fosa común. Puentes, billares, veredas y caminos rurales se repiten en los relatos del expediente. Consumidores de droga, homosexuales, supuestos guerrilleros y personas señaladas como delincuentes fueron el blanco de al menos 20 acciones criminales en municipios como Fusagasugá, Silvania, Arbeláez, Girardot, Viotá y Agua de Dios. Dentro de ese contexto ocurrió la masacre de la noche del 23 de octubre de 2002 en la vereda Piamonte. Cinco hombres vestidos como agentes del DAS llegaron en una camioneta Hilux, pidieron documentos en una gallera y se llevaron a Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez y José del Carmen Rodríguez Martínez. A Diuviseldo Torres Vega, la cuarta víctima, lo sacaron de su casa. Todos eran vecinos del ciclista y nunca regresaron. Las prendas del DAS fueron el disfraz que esa noche llevaban los paramilitares que no solo reconocieron la autoría en los hechos, sino que además aseguraron que el deportista les habría pagado $40 millones para “ocuparse” de esos hombres. Según los relatos, Herrera aseguró que se trataba de milicianos y que la norma para entonces era, sin Dios ni ley, desaparecer por doquier. La noche de los hechos En la gallera apenas daban las siete de la noche. Como de costumbre, los tres amigos se habían reunido para apostar el jornal en una pelea de gallos finos. Todavía discutían por cuál ir cuando irrumpieron los paramilitares disfrazados de agentes en su camioneta Hilux. A pocos metros de allí, al mismo tiempo, Diuviseldo acababa de recibir un plato de sopa de manos de su esposa. Conversaba en el comedor de la casa con su sobrino, un niño de 13 años.

“De repente ingresó un grupo de hombres con insignias del DAS. Él estaba a la parte derecha mía sentado comiéndose algo que le había dado la esposa. Preguntan, ¿Diuviseldo Torres? Él dice, sí señor, ¿para qué me necesitan? Estas dos personas venían con prendas del DAS, gorra, chaleco y brazalete. Ellos le dicen, para que nos acompañe por una presunta investigación de un robo. Mi tío gritó: ‘mamá, mamá, me van a llevar’. En el momento ellos sacan una pistola, se la ponen al lado de la cintura y dicen: ‘nos acompaña’. Se lo llevaron a la fuerza y lo subieron a una Toyota Hilux. Cuando yo volteo a mirar otra vez, lo suben al platón y lo botan boca abajo”, apenas una parte del testimonio que entregó el sobrino a Noticias Uno. Esa misma noche, los cuatro hombres fueron asesinados con sevicia. “Metimos dos en el platón y dos en la parte de adelante, los inhumamos en la vía Novilleros a la Guadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”, confesó uno de los responsables ante un juzgado de Fusagasugá. Sus cuerpos fueron enterrados, según los paramilitares, en un terreno que pertenecía al propio Lucho Herrera. “Les arrebataron la vida de la manera más atroz. Así lo relatan quienes conocieron el caso y así lo confirmaron los médicos forenses. Fueron asesinados con machete. Yo mismo vi los restos de mi tío, en los huesos de los brazos y las piernas eran evidentes los machetazos. Incluso en una de las vértebras se alcanzaba a distinguir el impacto. Las marcas quedaron grabadas en su cuerpo. No había duda de cómo lo mataron”, agregó el sobrino.