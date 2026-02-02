Archivos Epstein comprometen más al expríncipe Andrés: apareció una segunda mujer que asegura ser su víctima

La presión sobre el expríncipe Andrés, despojado de todos sus títulos reales el año pasado, aumentó este fin de semana luego de verse implicado, otra vez, en el caso del agresor sexual Jeffrey Epstein, tras una nueva revelación de documentos en los que aparecen una serie de correos electrónicos y fotos junto a una mujer.
Las revelaciones coinciden con la denuncia de una segunda mujer que afirmó que Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora al hermano del rey Carlos III, informó la BBC.
Esta acusación llega más de diez años después de la de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 y fue la principal demandante en el caso Epstein, el financiero que puso fin a sus días en prisión antes de que fuera juzgado por cargos de tráfico sexual de menores.