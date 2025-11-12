Ataque a subestación de Policía en Jamundí causó pánico en colegio cercano

Un nuevo hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca), generó momentos de pánico en la tarde del martes 11 de noviembre. Las detonaciones de fusil interrumpieron la jornada escolar y obligaron a estudiantes, docentes y habitantes de la zona a refugiarse mientras las autoridades respondían al ataque.
De acuerdo con los reportes, el hecho afectó directamente a la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada cerca de la subestación, donde estudiantes y profesores quedaron en medio del fuego cruzado. En videos difundidos en redes sociales se escuchan ráfagas y voces de alerta dentro del plantel.
“Ellos están aquí en el colegio”, dice una persona en una de las grabaciones, mientras otra sugiere apagar las luces para evitar ser vistos.