Con los 35 quemados de Año Nuevo, Antioquia llega a cifras no vistas desde 2015

La irresponsabilidad de unos vecinos, que no pararon de quemar pólvora con la llegada del año nuevo, provocó que una niña de un año tuviera una jornada inolvidable. Pero no fue por el colorido de estos artefactos, sino porque uno de ellos terminó quemándole la cara al caerle al lado. Esta fue uno de los 35 quemados durante la noche de Año Nuevo en Antioquia, según las autoridades. El hecho ocurrió en el barrio Cabañas, de Bello, donde la menor se encontraba en compañía de sus padres. Según el reporte policial, ya le habían dicho a quienes se encontraban lanzando voladores que lo dejaran de hacer, puesto que había muchos niños pequeños cerca. Luego de sufrir las quemaduras, la menor fue trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez, en su sección pediátrica, para sanar las lesiones provocadas en su rostro y en el costado derecho de su pecho.

Esta niña, de origen venezolano, fue una de los 12 menores de edad afectados por la pólvora en las quemas realizadas para recibir el 2026. La víctima más delicada fue un menor de 13 años, que quedó con riesgo de pérdida parcial de tres de sus dedos, luego de que estuviera quemando un taco de pólvora en Medellín. La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, manifestó que “lo más lamentable es que fueron nueve menores de catorce años de edad lesionados por pólvora, la mayoría en condición de observadores, y es inadmisible que un niño de un año, solo un año, haya resultado afectado”. Entérese: ¡Qué miedo! Globos con pólvora, lanzados desde Itagüí, generaron alarma en el Valle de Aburrá La totalidad de los lesionados con pólvora se presentaron en 21 municipios del departamento: nueve fueron en Medellín, tres en Marinilla, dos en La Estrella, dos en Bello, dos en Guarne, dos en Tarazá y de a un caso en Itagüí, Caldas, Girardota, El Santuario, La Ceja, Sonsón, Abejorral, El Retiro, La Unión, Chigorodó, Turbo, Yolombó, Caucasia, El Bagre y Zaragoza. Con esta cantidad de quemados, Antioquia tiene un incremento del 30% en la cantidad de personas lesionadas por esa causa en las festividades de Navidad y Año Nuevo, pasando de 140 quemados en 2024 a los 182 que se contabilizan este año. De los afectados en la última temporada, 59 son menores de edad y hubo 19 amputados. Esta cifra marca un récord en la última década, ya que nunca se había pasado el umbral de los 150 casos desde 2015, cuando en toda la temporada de fin de año se llegó hasta los 252 quemados, en una época en los que por cada Navidad, desde 1986, había más de 200 lesionados, exceptuando 2010, cuando fueron 172 casos.

Dos homicidios en Año Nuevo

La quema de pólvora no fue el único contratiempo del Año Nuevo, ya que los hechos de violencia, vinculados con intolerancia, no faltaron durante la jornada con la que se finalizó 2025 y se le dio la bienvenida a 2026. El último día del año acabó con un asesinato en Medellín, mientras que el 2026 inició con otro crimen, en medio de una pelea, en la zona periférica de la capital antioqueña, según los registros policiales. El primer asesinato de 2026 ocurrió en el sector de Carambolas, en la ladera nororiental de Medellín, donde se presentó una riña entre varias personas y una de ellas fue atacada a machetazos. La víctima terminó decapitada por una lesión en el cuello con arma cortopunzante, falleciendo en el sitio hacia las 11:14 a.m. de este jueves 1 de enero. Como Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, fue identificado el fallecido, del cual no se tiene claridad plena del origen.

El agresor de esta persona escapó del lugar y con base en la información de los testigos es buscado por las autoridades. La información fue recolectada por los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, quienes hicieron la inspección judicial. El caso con el que se cerró el 2025 la estadística de homicidios se produjo a las 7:30 a.m. en el barrio Moravia, de Medellín, donde a Johan Sebastián Ramírez Gil, de 31 años, lo asesinaron con arma de blanca, en un episodio del que no se tiene mayor claridad. Se presume que se pudo tratar de un altercado entre habitantes de calle, teniendo en cuenta que la víctima se encontraba en esta condición. Las autoridades destacaron que en este aspecto hubo una marcada reducción en la violencia, puesto que el año pasado se contabilizaron nueve asesinatos en todo el Valle de Aburrá entre el último día del 2024 y el primero de 2025.

Más de 150 riñas

Pero el año no arrancó del todo tranquilo, ya que durante las celebraciones se presentaron 156 peleas en todo el Valle de Aburrá, en su mayoría con personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana. En estos altercados las autoridades incautaron 115 armas blancas y una traumática que le encontraron a personas que estaban participando en los mismos. Estos hechos fueron informados en las 1.565 llamadas que hicieron personas durante los festejos, en los que destacaron los hechos de perturbación a la tranquilidad, principalmente relacionados por el exceso de ruido y por la quema de pólvora de manera indiscriminada. Incluso, hubo 150 intervenciones de la Policía por la quema de voladores, papeletas y tacos en todo el Valle de Aburrá, por lo que fue necesario imponer comparendos a quienes estaban realizando esta actividad. Le puede interesar: Más de 150 riñas y 220 mil gramos de pólvora incautados marcaron el comienzo del Año Nuevo en el Valle de Aburrá Se incautaron también de 220 kilos de pólvora en las labores que realizaron las autoridades en las calles antes y durante las celebraciones en distintos puntos de la subregión metropolitana. Como parte de la operatividad de esta jornada, en el área metropolitana de Medellín hubo 11 capturados, entre los implicados en altercados y algunos por ordenes judiciales que tenían vigente y que tuvieron que pasar el Año Nuevo tras las rejas. A estas se suman las 81 personas que fueron llevadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), de Medellín, por múltiples alteraciones del orden público en esta jornada.

Balance en Antioquia