Con los 35 quemados de Año Nuevo, Antioquia llega a cifras no vistas desde 2015

La irresponsabilidad de unos vecinos, que no pararon de quemar pólvora con la llegada del año nuevo, provocó que una niña de un año tuviera una jornada inolvidable. Pero no fue por el colorido de estos artefactos, sino porque uno de ellos terminó quemándole la cara al caerle al lado. Esta fue uno de los 35 quemados durante la noche de Año Nuevo en Antioquia, según las autoridades.
El hecho ocurrió en el barrio Cabañas, de Bello, donde la menor se encontraba en compañía de sus padres. Según el reporte policial, ya le habían dicho a quienes se encontraban lanzando voladores que lo dejaran de hacer, puesto que había muchos niños pequeños cerca.
Luego de sufrir las quemaduras, la menor fue trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez, en su sección pediátrica, para sanar las lesiones provocadas en su rostro y en el costado derecho de su pecho.