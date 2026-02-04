Petro invitó a Trump a visitar Cartagena tras reunión bilateral en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que invitó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a visitar Cartagena de Indias, luego del encuentro bilateral que sostuvieron en la Casa Blanca y que, según dijo, transcurrió en un ambiente de respeto pese a las diferencias políticas entre ambos mandatarios.
Desde Washington, el jefe de Estado colombiano calificó la reunión como positiva y destacó que se trató de un diálogo entre “iguales”, marcado por la franqueza y sin tensiones protocolarias. “La impresión que tengo es, ante todo, positiva. Fue un encuentro entre diferentes, pero sin humillaciones de ningún tipo”, afirmó.