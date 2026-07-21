Atacan a tiros a la lideresa social Esperanza Jiménez en el norte del Cauca

La lideresa social, defensora de derechos humanos y exconcejal de Corinto, Esperanza Jiménez Sandoval, fue víctima de un atentado armado en las últimas horas mientras se desplazaba por la vía que comunica a los municipios de Corinto y Padilla, en el norte del Cauca.
De acuerdo con las denuncias realizadas por organizaciones sociales, hombres armados atacaron con disparos el vehículo en el que viajaba junto con su esquema de protección. La camioneta recibió varios impactos de bala, pero el blindaje del automotor evitó que la dirigente y sus acompañantes resultaran heridos. El caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades.