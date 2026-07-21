Atacan a tiros a la lideresa social Esperanza Jiménez en el norte del Cauca

La lideresa social, defensora de derechos humanos y exconcejal de Corinto, Esperanza Jiménez Sandoval, fue víctima de un atentado armado en las últimas horas mientras se desplazaba por la vía que comunica a los municipios de Corinto y Padilla, en el norte del Cauca. De acuerdo con las denuncias realizadas por organizaciones sociales, hombres armados atacaron con disparos el vehículo en el que viajaba junto con su esquema de protección. La camioneta recibió varios impactos de bala, pero el blindaje del automotor evitó que la dirigente y sus acompañantes resultaran heridos. El caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según la información preliminar, el esquema de protección reaccionó durante el ataque, lo que permitió responder a la acción armada y proteger la integridad de los ocupantes del vehículo. Posteriormente, los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones dirigidas a identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado. Como parte del proceso investigativo, Esperanza Jiménez Sandoval entregó un video en el que se observan los daños ocasionados por los disparos contra la camioneta. Ese material fue incorporado como elemento de prueba dentro de las actuaciones judiciales.

Trayectoria de la lideresa y contexto de seguridad en el Cauca

Esperanza Jiménez Sandoval es defensora de derechos humanos, fundadora de la Asociación Semillas de Paz y exconcejal del municipio de Corinto. Desde 2011, a través de esa organización, desarrolla labores de acompañamiento, orientación y atención a víctimas del conflicto armado. Debido a los riesgos asociados a su trabajo como lideresa social y defensora de derechos humanos, cuenta con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). El atentado ocurrió en medio de un panorama de seguridad que continúa afectando a los líderes sociales en el departamento. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante los primeros cinco meses de 2026 fueron asesinados 67 líderes sociales en Colombia, de los cuales 16 casos correspondieron al Cauca. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha advertido sobre el aumento de amenazas, atentados y homicidios contra líderes comunitarios en territorios donde persisten disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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