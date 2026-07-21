José Obdulio Gaviria le pide al abelardismo que vuelva a tratar al expresidente Uribe “con el respeto que se merece”

Tras la elección de la nueva mesa directiva del Senado, en la que el Centro Democrático obtuvo la presidencia de la corporación, con apoyo del Pacto Histórico, el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria lanzó un mensaje dirigido a los sectores del denominado “abelardismo” que han cuestionado el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe dentro de la oposición.
A través de su cuenta de X, Gaviria celebró el resultado con un escueto “Muy bien. Aprobado” y aseguró que algunos sectores “leyeron” los planteamientos del abogado y columnista Santiago Vélez, y de la periodista Catalina Suárez, a quienes atribuyó un cambio de actitud frente a la estrategia política del partido.
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En su publicación, sostuvo que el episodio demuestra que Uribe mantiene la capacidad de anticiparse políticamente.