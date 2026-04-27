Paloma Valencia denuncia que el Gobierno le informó sobre planes de atentado en su contra

En medio de la ola de violencia que se vive en el país, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que recibió información del Gobierno Nacional sobre planes para atentar contra su vida.
De acuerdo con la aspirante a la presidencia, el frente 42 de las disidencias de las Farc busca que la maten: “He sido informada por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Director de la Policía Nacional, que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”.
Lea también: Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular
“La información que tenemos es que es el Frente 42 de las Farc, con un sujeto llamado Buche Tula, que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesinen”, detalló Valencia.
En su declaración ante los medios, la senadora y candidata para llegar a la Casa de Nariño enfatizó en que, a pesar de las amenazas, no ha recibido información sobre refuerzos del esquema de seguridad. “No estamos ni para pedir más garantías de las que ya hemos pedido ni para victimizarnos, estamos para decirle a los colombianos que la firmeza en el carácter sí la tienen las mujeres y que no vamos a salir a escondernos”, enfatizó la congresista, asegurando que irá al suroccidente a hablar con los colombianos.