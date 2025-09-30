Político del Centro Democrático sobrevivió a atentado con fusiles en Arauca, hay dos escoltas graves

Dos escoltas quedaron gravemente heridos tras un brutal ataque con fusiles contra el líder político opositor Luis Evelio Ascanio Naranjo, en el casco urbano del municipio de Saravena, Arauca.

El atentado fue perpetrado este martes, cuando el político se movilizaba en dos camionetas blindadas con su esquema de seguridad, en el barrio Confavi, donde estuvo entregando unos mercados a la comunidad.

A la salida fueron emboscados por un comando de unos 10 hombres que portaban armas largas, los cuales dispararon contra los vehículos blindados.

Los escoltas reaccionaron y se formó un tiroteo, en el cual dos de ellos quedaron lesionados.