Israel confirma que ataques en Irán iban contra altos cargos del Gobierno y militares

El Ejército de Israel aseguró este sábado que atacó en Teherán reuniones de altos cargos iraníes, como parte de la operación militar conjunta con Estados Unidos.

    Imágenes satelitales de Airbus Defence and Space, obtenidas por The New York Times, muestran que la vivienda del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, quedó completamente destruida tras los ataques de esta mañana atribuidos a la Fuerza Aérea israelí. FOTO: NYT.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
El ejército israelí afirmó este sábado 28 de febrero haber haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

“El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

El texto agrega que el ejército “evalúa actualmente los resultados del ataque” y se encuentra “en estado de preparación en varios frentes” por si la campaña “se extiende a otros teatros” de operaciones.

Puede leer: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque “en un plan operativo elaborado durante meses”, añade.

De acuerdo con la radio y televisión pública israelí el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel”, declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres, en una sesión informativa a la que asistió la AFP.

Imágenes satelitales de Airbus Defence and Space, obtenidas por The New York Times, muestran que la vivienda del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, quedó completamente destruida tras los ataques de esta mañana atribuidos a la Fuerza Aérea israelí. FOTO: NYT.

Imágenes satelitales de Airbus Defence and Space publicadas por The New York Times muestran que la residencia oficial del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, quedó prácticamente destruida tras los ataques de esta mañana atribuidos a la Fuerza Aérea israelí, con edificios colapsados y columnas de humo en el complejo más allá del daño evidente en fotografías captadas desde el espacio.

Según reportes, Jamenei no se encontraba en el lugar durante el bombardeo y fue trasladado a un sitio seguro antes del impacto; su paradero actual sigue sin confirmación oficial, lo que alimenta la incertidumbre sobre su estado tras la escalada militar.

También medios israelíes informaron que, según evaluaciones preliminares de seguridad, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, habría muerto en los ataques recientes, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes.

Entérese: EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente

EEUU e Israel atacan a Irán, que incendia con misiles la región

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades.

Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.

Conozca más: Fuego en el Golfo: Irán responde al inicio de la guerra con ataques a bases militares de EE. UU.

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

Los primeros fallecidos reportados fueron 50 estudiantes, en un ataque israelí que alcanzó una escuela en el sur de Irán, según un responsable local.

De su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció la muerte de un civil por la caída de restos de misiles en Abu Dabi.

Además: ¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

