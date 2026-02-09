Reaparece audio que contradice a Morris sobre exigencias políticas en RTVC: “una extorsión”

Un audio que se reveló desde enero de este año sería clave para demostrar cómo supuestamente existirían presuntas presiones políticas a trabajadores vinculados a RTVC, en las que se condicionaría la estabilidad laboral al apoyo al proyecto político del Gobierno Petro.
Este es uno de los cuestionamientos que tendría bajo escrutinio a Hollman Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia. El pasado 13 de enero se dieron a conocer estos cuestionamientos, en donde se estaría asegurando que, dentro de RTVC, habría un presunto manejo irregular del sistema de medios y que se estarían ejerciendo presiones políticas a sus trabajadores.
El audio lo reveló el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien en su momento hizo pública la denuncia sobre estas presiones políticas, las cuales desde la dirección del sistema ya han negado.