Denuncian presunta “extorsión” a trabajadores de RTVC a cambio de apoyo político: “en épocas electorales la tenemos que ‘botar’ toda”

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño hizo una nueva denuncia sobre el presunto manejo irregular del sistema de medios públicos y las presiones políticas a sus trabajadores. En sus redes sociales, Briceño publicó un audio que, según afirmó, correspondería a una reunión interna en RTVC en la que se estaría condicionando la estabilidad laboral de contratistas y funcionarios a su respaldo político al proyecto del Gobierno.
En la grabación se escucha una voz que atribuye al subgerente de RTVC, Luis Alfredo Hernández, hablar sobre la permanencia de las emisoras del sistema hasta el año 2031 y vincular esa continuidad con el apoyo político de quienes integran el proyecto.