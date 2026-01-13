Denuncian presunta “extorsión” a trabajadores de RTVC a cambio de apoyo político: “en épocas electorales la tenemos que ‘botar’ toda”

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño hizo una nueva denuncia sobre el presunto manejo irregular del sistema de medios públicos y las presiones políticas a sus trabajadores. En sus redes sociales, Briceño publicó un audio que, según afirmó, correspondería a una reunión interna en RTVC en la que se estaría condicionando la estabilidad laboral de contratistas y funcionarios a su respaldo político al proyecto del Gobierno. En la grabación se escucha una voz que atribuye al subgerente de RTVC, Luis Alfredo Hernández, hablar sobre la permanencia de las emisoras del sistema hasta el año 2031 y vincular esa continuidad con el apoyo político de quienes integran el proyecto.

“Un logro desde RTVC es lograr que las emisoras se mantengan por lo menos hasta el 2031. Eso les va a garantizar el trabajo a ustedes hasta el 2031. Pero si políticamente ustedes no nos ayudan, yo voy determinando también quiénes nos están sumando en este proyecto radial”, se oye en uno de los fragmentos. En el mismo audio, la voz agrega que en épocas electorales y de mediciones de audiencia es necesario “botarla toda”, en referencia al esfuerzo que deberían realizar quienes trabajan en las emisoras. Puede leer: Oposición denuncia supuestas presiones a funcionarios para asistir a marchas de Petro Al hacer pública la grabación, Briceño sostuvo que se trataría de una reunión con contratistas y funcionarios del sistema de medios públicos y afirmó que el contenido evidenciaría presuntas presiones para que apoyen políticamente al Pacto Histórico y a sectores afines al Gobierno. Según indicó, ya se habrían presentado denuncias ante las autoridades competentes.

“De esta forma, están jugando con el sustento y el trabajo de la gente. Es decir, si no salen a hacer campaña por el Pacto Histórico y por la gente de Gustavo Petro, pues los dejan sin trabajo”, cuestionó el exconcejal y candidato al Congreso. Entérese: Trabajadores llevados a concentración de Petro en Medellín denunciaron presión laboral para asistir a La Alpujarra En su pronunciamiento, también cuestionó a la Procuraduría y al Ministerio del Trabajo por su actuación frente a este tipo de situaciones y mencionó al ministro de Trabajo Antonio Sanguino y al gerente de RTVC, Hollman Morris, dentro de sus señalamientos públicos.

“¿Dónde está el señor ministro del Trabajo, el señor Antonio Sanguino, que habla, que defiende trabajadores, cuando aquí, en RTVC, el canal de su amigo, Hollman Morris, están extorsionando? Nosotros ya pusimos todas las denuncias. Lamentablemente, hay un procurador que no hace nada y un ministro del trabajo que encubre. Esto es repugnante”, concluyó. Hasta el momento, ni RTVC ni el subgerente Luis Alfredo Hernández han emitido un pronunciamiento oficial sobre la autenticidad del audio ni sobre las afirmaciones hechas por Briceño. El caso se suma a anteriores denuncias y controversias relacionadas con el uso de entidades públicas y del sistema de medios estatales en el contexto político y electoral.

