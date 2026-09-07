Los audios que enredan a exfuncionario de Petro con supuestas presiones en la SAE para favorecer a narco

Un audio que salió a la luz en julio de 2025 puso bajo la lupa los acercamientos que supuestos emisarios de narcotraficantes habrían hecho a varias entidades del Estado en busca de beneficios a cambio de información sobre posibles atentados. En la grabación, revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, se escucharía la voz de Amelia Pérez, exdirectora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); en los audios expresa su molestia por las insistentes solicitudes que, según ella, le estaba haciendo Andrés Idárraga, entonces secretario de Transparencia de la Presidencia. Le puede interesar: Exclusivo | Se “esfumaron” en la SAE 35.129 registros de animales incautados en el gobierno Petro Pérez le cuenta a un interlocutor, identificado como René, que Idárraga la había citado a su oficina y le había planteado que se trataba de un asunto relacionado con la “seguridad nacional” y con información entregada por un hombre conocido con el alias de ‘Fortuna’. Según el relato de Pérez, Idárraga le pidió que nombrara como depositaria (es decir, como administradora de uno de los bienes incautados) a Isabel Cristina Aguirre Piñeres. Incluso, asegura, le entregó el número de cédula de la mujer y le explicó que el cambio era urgente porque estaría relacionado con información sobre armas y con la seguridad del entonces presidente Gustavo Petro. La solicitud, según Pérez, involucraba además unos 24 bienes que estarían relacionados con ‘Fortuna’. Puede leer: Augusto Rodríguez arremete de nuevo contra Idárraga y lo señala por gestiones en la SAE y el Inpec La entonces presidenta de la SAE cuestionó por qué la entidad debía intervenir en ese trámite si, según dijo, Idárraga “tenía contacto directo con la Fiscalía”. También aseguró que había verificado los antecedentes de la mujer que le habían propuesto como depositaria y había encontrado anotaciones en procesos civiles. “Yo decido a quién nombro y por qué”, se escucha decir a Pérez, quien incluso advirtió que denunciaría a Idárraga si continuaban las presiones. Y al inicio del audio se escucha que Pérez dice: “Buenas tardes, René. La verdad, ya estoy molesta con la llamadera y la insistidera del doctor Idárraga. Primero, me hace ir hasta allá, hasta la oficina a decirme que es una cuestión de seguridad nacional para información para un señor alias Fortuna. Incluso, me dijo que para hablar con un mayor que hacía la reunión entre los dos yo la verdad no acepto así”.

¿En qué consistía el supuesto intercambio?

El episodio hacía parte, según la información conocida posteriormente, de una cadena de acercamientos de emisarios de narcotraficantes a diferentes organismos del Estado. Y es que personas que decían hablar en nombre de ‘Fortuna’ y de Juan José Valencia Zuluaga, conocido como ‘F’, habrían acudido inicialmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y posteriormente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) buscando entregar información a cambio de beneficios, según señala la Unidad Investigativa de El Tiempo. El primer contacto habría sido con la UNP. A partir de información entregada allí supuestamente por el llamado “narcochofer” Manuel Castañeda, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterrorismo de la Dijín realizó en julio del año pasado un operativo en una finca conocida como Los Alpes, en Puerto Boyacá en la que se habrían encontrado fusiles y municiones. Posteriormente, los emisarios llegaron a la DNI, entonces dirigida por Jorge Lemus, donde también entregaron información. En otras noticias: SAE tiene nueva presidenta, ¿quién es y cuál es su vínculo con De la Espriella? Finalmente, el asunto llegó a las oficinas de Idárraga. Allí, según el funcionario, la información estaba relacionada con un supuesto atentado contra Petro que se iba a cometer el 20 de julio, durante el desfile militar en Santa Marta. Es en ese contexto donde aparece la solicitud que terminó generando el malestar de Amelia Pérez: los emisarios buscaban que se modificara la situación de algunos bienes y, además, pretendían acercarse a la Fiscalía.

¿Qué responde el exsecretario de Transparencia, Andrés Idárraga?

Ante los señalamientos, Idárraga aseguró en el medio citado que el propio presidente Gustavo Petro estaba enterado de la situación y que fue el mandatario quien le indicó que hablara con Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, y con el general Guatibonza, jefe de la protección presidencial. Según Idárraga, les explicó que las personas que habían entregado la información estaban solicitando el cambio del depositario de uno de los bienes vinculados a su fuente. Y, dijo Idárraga, entonces Angie Rodríguez habría citado a Amelia Pérez a una reunión en la que la directora de la SAE habría dicho que consultaría el asunto con la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Para saber más: Petro ha denunciado al menos cuatro veces amenazas contra su vida, ¿en qué han terminado sus advertencias? Posteriormente, según su relato, Camargo lo redireccionó con Deisy Jaramillo, fiscal delegada para la seguridad territorial, a quien también le entregó la información. Idárraga también mostró chats que sostuvo con Pérez. En ellos cuestionó el tono del audio que ella había enviado a funcionarios de la Presidencia. Según Idárraga, la información entregada por los emisarios sí permitió realizar un operativo en Santa Marta durante la madrugada del 20 de julio. En ese procedimiento, aseguró, fueron encontrados granadas de mortero, fusiles y proveedores. Sin embargo, después del operativo, las personas que habían entregado la información comenzaron a reclamar por los beneficios que esperaban recibir a cambio. “Las fuentes estaban preguntando que por qué no se les había cumplido”, relató Idárraga.

Según el funcionario, como parte de esas solicitudes llegó la hoja de vida de la mujer que pretendían poner como depositaria de uno de los bienes. El documento fue evaluado por la SAE, pero finalmente la entidad consideró que la candidata no cumplía los requisitos. Idárraga insistió en que su papel fue poner en conocimiento de las autoridades una información que podía estar relacionada con la seguridad del presidente y que cualquier eventual beneficio debía ajustarse estrictamente a la ley. Según su versión, nunca ordenó a Pérez nombrar a una persona determinada. También sostuvo que todo el procedimiento fue conocido por altos funcionarios del Estado: “Todo se hizo con conocimiento de las personas más poderosas del país: el Presidente, la Fiscal y el comandante del Ejército. No hay nada que ocultar”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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