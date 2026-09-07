Los audios que enredan a exfuncionario de Petro con supuestas presiones en la SAE para favorecer a narco

Un audio que salió a la luz en julio de 2025 puso bajo la lupa los acercamientos que supuestos emisarios de narcotraficantes habrían hecho a varias entidades del Estado en busca de beneficios a cambio de información sobre posibles atentados.
En la grabación, revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, se escucharía la voz de Amelia Pérez, exdirectora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); en los audios expresa su molestia por las insistentes solicitudes que, según ella, le estaba haciendo Andrés Idárraga, entonces secretario de Transparencia de la Presidencia.
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Pérez le cuenta a un interlocutor, identificado como René, que Idárraga la había citado a su oficina y le había planteado que se trataba de un asunto relacionado con la “seguridad nacional” y con información entregada por un hombre conocido con el alias de ‘Fortuna’.
Según el relato de Pérez, Idárraga le pidió que nombrara como depositaria (es decir, como administradora de uno de los bienes incautados) a Isabel Cristina Aguirre Piñeres. Incluso, asegura, le entregó el número de cédula de la mujer y le explicó que el cambio era urgente porque estaría relacionado con información sobre armas y con la seguridad del entonces presidente Gustavo Petro.
La solicitud, según Pérez, involucraba además unos 24 bienes que estarían relacionados con ‘Fortuna’.
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La entonces presidenta de la SAE cuestionó por qué la entidad debía intervenir en ese trámite si, según dijo, Idárraga “tenía contacto directo con la Fiscalía”. También aseguró que había verificado los antecedentes de la mujer que le habían propuesto como depositaria y había encontrado anotaciones en procesos civiles.
“Yo decido a quién nombro y por qué”, se escucha decir a Pérez, quien incluso advirtió que denunciaría a Idárraga si continuaban las presiones.
Y al inicio del audio se escucha que Pérez dice: “Buenas tardes, René. La verdad, ya estoy molesta con la llamadera y la insistidera del doctor Idárraga. Primero, me hace ir hasta allá, hasta la oficina a decirme que es una cuestión de seguridad nacional para información para un señor alias Fortuna. Incluso, me dijo que para hablar con un mayor que hacía la reunión entre los dos yo la verdad no acepto así”.