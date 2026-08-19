SAE tiene nueva presidenta, ¿quién es y cuál es su vínculo con De la Espriella?

Diana Patricia Bravo Vélez asumirá la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de que el Ministerio de Hacienda expidiera el Decreto 1255 del 19 de agosto de 2026 que oficializa el nombramiento a la vez que formaliza la salida de Amelia Pérez, quien ocupaba el cargo desde diciembre de 2024.
Bravo es abogada, especialista en derecho administrativo y alta gerencia, y socia de la firma de servicios jurídicos De la Espriella Lawyers, en Barranquilla.
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Al frente de la SAE tendrá la responsabilidad de administrar los bienes incautados al crimen organizado y avanzar en una gestión eficiente de estos activos para beneficio de la ciudadanía.