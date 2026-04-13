“Cuando pedí devolverlos, ya no estaban”: Augusto Rodríguez sobre los $500 millones de “Papá Pitufo”

La campaña del entonces candidato Gustavo Petro se ha convertido en un capítulo aparte dentro de los cuestionamientos por presunta corrupción en este gobierno. Persisten sombras que ponen en duda la transparencia en el manejo de los recursos y el tipo de relacionamientos que rodearon al hoy mandatario.
Uno de los episodios más comentados, y sobre el que siguen creciendo las dudas, es el relacionado con el intento de ingreso de 500 millones de pesos por parte del llamado “zar del contrabando”, Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.
Aunque el propio presidente ha sostenido que ese dinero no logró entrar a la campaña, hasta hoy no hay claridad sobre cuál fue su destino final.
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