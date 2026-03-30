Nuevas revelaciones sobre los nexos de ‘Pitufo’: ¿Qué pasó con los $500 millones que habría entregado a la campaña de Petro?

Hay un dicho popular que encaja con lo que ha pasado en este caso: “Mucha espuma y poco chocolate”. Traducido al contexto político, “mucho anuncio y poco video”. A más de un año de que el presidente Gustavo Petro asegurara que existía un video donde se registró la devolución de una maleta con 500 millones de pesos que alias Papá Pitufo habría intentado ingresar a su campaña, el país sigue esperando esa grabación.
El episodio, que comenzó como un rumor en los pasillos del poder, terminó convirtiéndose en un escándalo de alto calibre. Según las versiones conocidas, el dinero habría sido entregado a través del ciudadano catalán Xavier Vendrell, cercano al entonces candidato y parte del círculo de amigos de la primera dama, Verónica Alcocer.