¿Por qué Augusto Rodríguez señala al ministro Idárraga por la imputación en su contra? Esto dijo

La fallida decisión de la Fiscalía se produjo en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, u n caso marcado por los cuestionamientos al precario esquema de seguridad que tenía la víctima, pese a que en múltiples ocasiones había solicitado refuerzos.

La decisión de la Fiscalía de retirar la imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lejos de cerrar el episodio, desató una nueva controversia dentro del Gobierno de Gustavo Petro. El propio Rodríguez explicó por qué apunta directamente al ministro de Justicia, Andrés Idárraga , como el responsable de la imputación que estuvo a punto de llevarlo a los tribunales.

Para Rodríguez, la raíz del señalamiento está en la manera como se dio la imputación y en lo que considera un uso irregular del aparato judicial. Sostiene que la UNP entregó a tiempo toda la información solicitada por la Fiscalía sobre los esquemas de seguridad del entonces senador Miguel Uribe Turbay, lo que, en su opinión, dejaba sin sustento la formulación de cargos. “Nosotros entregamos todas las carpetas de la protección, de los esquemas, del doctor Miguel Uribe. Todo se lo llevaron, pero nos quedamos pendientes, guardando como cierta prudencia (...) Pero ahora nos encontramos con esa sorpresa, fue una sorpresa realmente”, relató.

Esa sorpresa, explicó, lo llevó a pensar que la imputación no respondió únicamente a criterios jurídicos. “Yo he pensado, se me ocurrió de primera mano, que podría ser una especie de jugada política porque no entendemos por qué no se hacen las cosas de una manera normal”, dijo, al poner en duda los tiempos y la lógica de la actuación de la Fiscalía antes de retirar los cargos.

Rodríguez habló de una posible retaliación personal por parte de Idárraga. Según su versión, el hoy ministro de Justicia lo ha acusado en varias ocasiones de haberlo interceptado ilegalmente y, en ese contexto, habría utilizado su influencia para afectar su situación judicial. “También llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación del doctor Andrés Idárraga, que anda diciendo que yo lo he chuzado”, afirmó.

El director de la UNP sugirió que Idárraga tendría margen de maniobra dentro de la Fiscalía. “Sí, el doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”, señaló, una afirmación que elevó el tono de la controversia y dejó al descubierto la profundidad de las fisuras internas en el Ejecutivo.

Lo cierto es que para la defensa del fallecido senador, el señor Rodríguez debe responder por sus actuaciones al frente de la UNP. En su momento, días después del atentado, el funcionario reconoció que “hubo insuficiencia” respecto a número de escoltas asignados. Además, dijo que el día del atentado solo estaban dos escoltas junto al líder opositor y un tercer escolta/conductor en el vehículo blindado.

“Reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado de manera personal su proselitismo aunque la campaña no se ha desatado oficialmente”, dijo Rodríguez en una entrevista días después al atentado.

Con la inclusión de Rodríguez, ya son 10 personas que han sido vinculadas a la investigación por este caso. Entre los procesados figuran el adolescente que disparó el arma y otros implicados identificados como Carlos Eduardo Mora, Elder José Arteaga, Cristian C. González, Katerine Martínez, Simeón Pérez, Jhorman Mora, William González y Harold Barragán.