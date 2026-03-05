Megaoperativo en 122 cárceles: Inpec incautó más de 600 celulares y 21 kilos de droga previo a elecciones

En un esfuerzo por garantizar la transparencia y seguridad de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) puso en marcha un megaoperativo simultáneo en 122 establecimientos carcelarios de Colombia.

Desde las 5:00 a.m. de este jueves, 5 de marzo, más de 3.500 funcionarios del Inpec, apoyados por grupos especiales y unidades caninas, iniciaron requisas exhaustivas en aproximadamente 125 pabellones a nivel nacional.

Lea también: Celulares, armas y drogas: lo que encontró el Inpec en 124 cárceles donde presuntamente operaban redes internacionales de extorsión

Las operaciones incluyeron la inspección detallada de celdas, áreas comunes y el desmontaje de colchones para localizar caletas, y se hizo en medio de una intervención denominada Plan Democracia, que busca prevenir que desde los centros de reclusión se coordinen delitos como la extorsión o se interfiera en el proceso electoral.