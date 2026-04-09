Avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, no tenía seguro: esto se sabe

El avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó en Putumayo no tenía seguro. Según información revelada por Caracol Radio, la FAC advirtió de un déficit de $258.000 millones para cubrir toda la flota.
El accidente ocurrió en la mañana del lunes 23 de marzo. A pocos minutos del despegue en el municipio de Puerto Leguízamo, el avión no logró ganar altura y se precipitó a tierra. La tragedia dejó 69 muertos y 57 heridos.
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