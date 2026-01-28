Se repite la historia: avión de Satena ya había sufrido un accidente entre Cúcuta y Ocaña

El accidente ocurrido este miércoles de un avión de la aerolínea Satena, que se estrelló cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia de la misma compañía ocurrida hace medio siglo, en el mismo trayecto aéreo.
La aeronave accidentada este miércoles 28 de enero era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por la empresa Searca. El avión despegó del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con destino al aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña, pero terminó estrellándose en una zona montañosa del municipio de La Playa de Belén.