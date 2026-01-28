Se repite la historia: avión de Satena ya había sufrido un accidente entre Cúcuta y Ocaña

El accidente ocurrido este miércoles de un avión de la aerolínea Satena, que se estrelló cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia de la misma compañía ocurrida hace medio siglo, en el mismo trayecto aéreo. La aeronave accidentada este miércoles 28 de enero era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por la empresa Searca. El avión despegó del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con destino al aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña, pero terminó estrellándose en una zona montañosa del municipio de La Playa de Belén.

De acuerdo con información oficial de Satena, no hubo sobrevivientes entre los 15 ocupantes del avión, entre pasajeros y tripulación.

En la lista aparecen 15 personas, todos fallecidos: 1. Diógenes Quintero Amaya (congresista) 2. María Torcoroma Álvarez Barbosa 3. Carlos Salcedo 4. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón 5. María del Carmen Díaz Rodríguez 6. Maira Alejandra Avendaño Rincón 7. Anayisel Quintero 8. Karen Liliana Parales Vera 9. Anirley Julio Osorio 10. Gineth Rincón 11. Natalia Cristina Acosta Salcedo 12. Maira Alejandra Sánchez Criado 13. Juan David Pacheco Mejía 14. Miguel Vanegas (piloto) 15. José De la Vega (copiloto)

El accidente de Satena en 1975

Hace exactamente 50 años, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena sufrió un grave accidente en la misma ruta. Se trataba de un DC-3, con matrícula FAC663, que realizaba el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta. Entérese: Atención | “Todos fallecieron”: Gobierno confirma muerte de los 15 ocupantes de avión de Satena en Norte de Santander La aeronave despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo, pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones del municipio de Sardinata, Norte de Santander, cuando le faltaban apenas ocho minutos para aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza. Así lo reseña la Flight Safety Foundation, con sede en Estados Unidos.

Víctimas y sobrevivientes del accidente de 1975

En ese siniestro murieron los cuatro tripulantes del avión, todos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), propietaria de Satena en esa época, cuando las aeronaves requerían un mayor número de personal en cabina. De manera milagrosa, los tres pasajeros sobrevivieron al impacto. Según una crónica del diario El Tiempo de la época, los sobrevivientes fueron el actor Orlando Galás —cuyo nombre real era Orlando Carrascal Claro—, el periodista Jorge Rolón García y el abogado Héctor Sánchez.

El error inicial que dio por muertos a los sobrevivientes

Jorge Rolón García era un reconocido locutor de la emisora Radio Sonar, de Ocaña, afiliada a la cadena Caracol. Tras el accidente, la Fuerza Aérea informó inicialmente que no había sobrevivientes, lo que llevó incluso a que la emisora emitiera mensajes fúnebres por la supuesta muerte del periodista.